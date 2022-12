PS Plus Essential : les jeux gratuits de décembre 2022 sont désormais disponibles sur PS4 et PS5

Nous pouvons déjà télécharger les jeux inclus dans le service d’abonnement PlayStation Plus Essential -bien sûr, également Premium et Extra- au cours de ce mois de décembre. Comme nous l’avions prévu il y a à peine une semaine, il s’agit de Mass Effect Legendary Edition, Biomutant -pour PS4 et PS5- et Divine Knockout.

RPG galactique, aventures et multijoueur

Il ne fait aucun doute que des trois jeux mentionnés, le plus intéressant est Mass Effect Legendary Edition. Nous ne pensons pas qu’il y ait beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette saga déjà classique, mais si elle existe toujours, nous pensons qu’il s’agit d’une compilation de trois grands ARPG -le premier plus « RPG », le troisième plus « A » , le second tout simplement sublime- qui offre Plus de 100 heures de jeu entre les trois, avec une importance dans la prise de décision et une tradition étendue. Nous parlons d’une grande aventure dont le jeu sera sauvegardé entre une tranche et une autre pour pouvoir en profiter au maximum.

D’autre part, Biomutant -disponible dans une version PS5- est une aventure en monde ouvert qui n’a sûrement pas répondu aux attentes, entre autres raisons, précisément à cause de la construction de son monde, trop générique et plus typique des générations passées. Ni son système de combat ni son récit n’étaient à la hauteur de la tâche, résultant en un jeu qui ne se démarquait pas particulièrement, mais que vous voudrez peut-être jeter un œil car il est inclus dans PS Plus Essential.

Pendant ce temps, Divine Knockout complète la gamme de jeux mensuels, un curieux jeu de combat multijoueur de style Super Smash Bros. -sauvant l’écart-, bien qu’en 3D, et mettant en vedette des dieux, bien que oui, avec un style de dessin animé particulier.