Les nouvelles bandes-annonces de The Last of Us et The Witcher: Blood Origin sont sorties

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le week-end a vu quelques bandes-annonces tomber pour deux séries à venir très attendues : The Last of Us et The Witcher : Blood Origin. Le premier est le premier officiel de l’émission de HBO, et il nous donne un bon aperçu de ce à quoi s’attendre, y compris un Bloater particulièrement menaçant.

HBO n’avait auparavant publié qu’un teaser presque sans dialogue pour The Last of Us. La première bande-annonce officielle montre plus de Joel de Pedro Pascal escortant Ellie de Bella Ramsey à travers les États-Unis post-apocalyptiques alors qu’ils recherchent un remède contre le champignon parasite connu sous le nom d’infection cérébrale Cordyceps, contre lequel Ellie est immunisée.

Toute émission basée sur une franchise de jeux vidéo bien-aimée provoquera toujours une certaine appréhension parmi les fans, en particulier après la terrible série Resident Evil Netflix qui a été annulée après une saison très impopulaire. Mais The Last of Us de HBO a été écrit par Craig Mazin, responsable de la mini-série Chernobyl, élue l’une des meilleures émissions de télévision de tous les temps, et Neil Druckmann, scénariste et réalisateur du jeu.

La bande-annonce comprend de nombreux clins d’œil aux jeux, y compris Take on Me d’a-ha—Ellie joue une version acoustique de la chanson dans The Last of Us Part II. Il y a aussi un Bloater émergeant du sol à la fin du clip.

La première saison de neuf épisodes du drame original sera diffusée le 15 janvier 2023 à 21 h heure de l’Est sur HBO et sera disponible en streaming en 4K via HBO Max.

Ailleurs, nous avons également pu voir la première bande-annonce complète de The Witcher: Blood Origin. La série se déroule 1 200 ans avant le spectacle The Witcher. Cependant, il y a une apparition de Jaskier de Joey Batey, chanteur de l’interminable accrocheur Toss A Coin To Your Witcher, à la fin, vraisemblablement via des manigances voyageant dans le temps et dans le monde. La bande-annonce comprend également l’acteur britannique Sir Lenny Henry, fraîchement sorti de son rôle de Sadoc Burrows dans Lord of the Rings: The Rings of Power, en tant que Chief Sage Balor.

The Witcher: Blood Origin, une série en quatre parties, sera diffusée sur Netflix ce 25 décembre. La prochaine série principale de Witcher, probablement la dernière à présenter Henry Cavill, arrivera l’été prochain.