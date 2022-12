Naruto reviendra-t-il en 2023 ? Tout Boruto est-il bourré et fait-il partie d’un genjutsu de Madara ?

Cette année 2022 marque le 20e anniversaire de la première de l’anime Naruto et ses créateurs n’ont cessé de le célébrer ces derniers mois. Pour montrer les deux nouveaux spin-offs du manga : Sasuke’s Story, centré sur la relation entre Sakura et Sasuke, et Konoha’s Story, sur le nouveau disciple que Kakashi et Gai forment depuis leur retraite. Même ainsi, la cerise sur le gâteau, le plat principal, la grande annonce avec laquelle il est prévu de commémorer la date n’arrivera que le 17 décembre prochain et les réseaux brûlent de toutes sortes de fuites et de rumeurs. Le plus populaire a à voir avec la fin de Boruto et avec l’existence d’un remake de Naruto qui change la fin de la série et transforme tout ce qui s’est passé avec son fils en un genjutsu de Madara. et, nous savons comment cela sonne, mais faites attention à la bande-annonce suivante :

Terminez Boruto en 2023 et récupérez Naruto du combat avec Madara

Et si Naruto n’était jamais sorti du cocon de Madara ? Et si tout ce qui concernait la réconciliation avec Sasuke, sa nomination comme Hokage et la famille qu’il formait avec Hinata n’était qu’un rêve ? Mettez fin à Boruto en 2023 et relancez Naruto après le combat avec Madara. C’est ce que propose la vidéo sur ces lignes, que beaucoup ont confondue avec une bande-annonce officielle et pris pour acquis que c’est la grande annonce qui se prépare. Qu’est-ce qui est vrai?

La vérité est que rien. Fumée. Fuites. rumeurs. théories du complot. La vidéo n’est rien de plus que la création d’un fan et jusqu’au 17 décembre nous ne saurons pas quelle est la véritable annonce de la série. Il faut avouer que personne n’est entièrement satisfait de Boruto. Après la fin de Naruto Shippuden, Masashi Kishimoto a laissé les personnages entre les mains de ses assistants et s’est dissocié de la suite, du moins jusqu’à ce que, onze tomes plus tard et avec des fans inquiets de certaines machinations de l’intrigue, l’auteur décide de reprendre les rênes.

Depuis, les choses se sont améliorées, mais non, ce ne serait pas fou pour Kishimoto de vouloir faire table rase, corriger les erreurs de Boruto en transformant tout en remplissage et reprendre Naruto du combat avec Madara, en développant d’une autre manière ce qui s’y est passé et ce qui s’est passé après. Racontez les aventures que le kyubi a encore dû affronter avant de devenir Hokage. Le rêve de Résines en version anime.

Un remake de Naruto sans padding et avec une nouvelle animation ?

Dans tous les cas, il vaut mieux garder les pieds sur terre. Le plus plausible est que nous soyons confrontés à un remake de Naruto avec un style d’animation plus moderne et dans l’air du temps, comme cela s’est produit dans tant d’autres productions. Une vidéo OFFICIELLE de ce à quoi cela pourrait ressembler a été publiée cet été et le résultat a été spectaculaire. Même des youtubers comme Mr. Beast ont proposé de payer pour rendre cela possible. Ce ne serait pas étrange si c’était la grande annonce qu’ils préparent depuis Pierrot : remasteriser tout Naruto sans remplissage à partir de 2023, en changeant peut-être autre chose dans l’histoire. Mais de là à éliminer Boruto dans un pluzamo, il y a un tronçon, bien que … et si oui?

Nous attendrons avec impatience le 17 décembre, jour où vous devez évidemment annuler tous vos plans désormais et vider l’agenda. Kage bunshin pas de jutsu !