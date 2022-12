Une femme tente d’entrer en Chine avec 202 processeurs Intel cachés dans un faux ventre de femme enceinte

WTF ? ! Les douanes chinoises ont arrêté une femme qui rentrait dans le pays avec 202 processeurs Intel et neuf iPhones enroulés autour de son torse et dissimulés sous un ventre de femme enceinte prothétique.

Le contrebandier potentiel était une jeune femme traversant la frontière entre Macao, un territoire indépendant, et Zhuhai, une ville de la province du Guangdong près de Hong Kong (via mydrivers). Elle passait la douane au port de Gongbei lorsqu’un fonctionnaire l’a vue agir étrangement.

La femme traversait les douanes vêtue d’une simple robe de maternité marron lorsqu’un fonctionnaire a remarqué que sa posture était inhabituelle pour une femme enceinte (apparemment) dans son troisième trimestre. Elle a été séparée de la foule et interrogée sur sa grossesse, et elle a dit qu’elle était enceinte de 5 à 6 mois bien qu’elle ait l’air d’être presque à la date prévue. Ils l’ont tapotée et ont découvert le ventre prothétique et la réserve de hardware en dessous.

Elle avait enveloppé 202 processeurs et neuf iPhones dans des briques avec du film alimentaire et les avait liés au-dessus de son abdomen à l’aide de ruban adhésif. Sur une photo de la marchandise partagée sur les réseaux sociaux, les processeurs sont identifiables comme des modèles Intel basés sur le package LGA 1700, donc Alder Lake ou Rocket Lake. Les iPhones ressemblent aux modèles noirs de l’iPhone X ou XS. Si tous les processeurs sont haut de gamme, la valeur totale pourrait approcher 100 000 $.

La contrebande est un phénomène courant à la frontière chinoise en raison de leurs taxes à l’importation élevées. Plusieurs passeurs potentiels ont déjà tenté de traverser la frontière avec des processeurs et des téléphones attachés à leur corps auparavant.

En mars, un homme avec 160 processeurs et 16 téléphones pliables a été arrêté au port de Gongpei. Le record des processeurs les plus presque passés en contrebande est actuellement détenu par une paire de chauffeurs de camion revenant de Hong Kong qui avaient 256 processeurs attachés à leurs membres entre eux, et le record pour les téléphones est de 146 iPhones, également par un homme venant de Hong Kong .

Il semble que le port de Gongpei pourrait utiliser des détecteurs de métaux pour dissuader les passeurs en herbe. Mais dans l’état actuel des choses, les seuls contrebandiers qui ont été arrêtés avaient soit des processeurs Intel, soit des téléphones. Si vous cherchez à obtenir une part du gâteau, envisagez de coller des processeurs AMD Ryzen ou des bâtons de DDR5 sur votre estomac et de tenter votre chance.