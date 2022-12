Elon Musk affirme qu’Apple est le plus grand client publicitaire de Twitter ; a désormais « complètement repris » la publicité sur la plateforme

Lors d’un Twitter Space ce soir, Elon Musk a confirmé qu’Apple avait « complètement repris la publicité » sur Twitter. Cela survient moins d’une semaine après que Musk ait publiquement fait honte à Apple d’avoir « en grande partie cessé de faire de la publicité sur Twitter » et s’est demandé si l’entreprise détestait « la liberté d’expression en Amérique ».

Apple n’a jamais confirmé ni nié avoir cessé de faire de la publicité sur Twitter. Il n’y avait également aucune indication quant à savoir si un ralentissement de la publicité était dû à la propriété de Musk sur Twitter ou simplement à un réalignement général à la fin du mois.

Musk a visité Apple Park mercredi pour rencontrer Tim Cook. La réunion s’est apparemment bien déroulée, Musk notant que Cook a déclaré qu’Apple n’avait jamais prévu de supprimer Twitter de l’App Store.

Lors de l’événement Twitter Spaces de ce soir, Musk confirmé qu’Apple a de nouveau intensifié sa publicité sur Twitter. « Apple a complètement repris la publicité sur Twitter », a déclaré Musk. Il a également déclaré qu’Apple était le plus grand annonceur de Twitter, d’où la raison pour laquelle il s’agit d’une relation importante que l’entreprise doit entretenir alors que d’autres annonceurs suspendent leurs dépenses.

Les commentaires de Musk aujourd’hui viennent après un rapport de Poste de Washington plus tôt cette semaine a indiqué qu’Apple « a dépensé environ 131 600 $ en publicités Twitter entre le 10 novembre et le 16 novembre, contre 220 800 $ entre le 16 octobre et le 22 octobre, la semaine précédant la fermeture de Twitter par Musk ».

Apple, bien sûr, ne divulgue publiquement aucune de ses informations sur les dépenses publicitaires. Il n’y a aucun moyen de savoir si l’entreprise a légitimement cessé d’acheter des publicités sur Twitter à cause d’Elon Musk. Les dépenses publicitaires fluctuent tout au long de l’année, et Apple est notoirement strict avec ses budgets.

Donc, je suppose que nous pouvons clore ce chapitre de La série d’événements douteux d’Elon Musk depuis l’acquisition de Twitter. Des suppositions quant à ce qui est au programme pour la semaine prochaine ? Je suis sûr qu’il y aura quelque chose…

