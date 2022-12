Très faible risque de lymphome pour les femmes porteuses d’implants mammaires implantés après une mastectomie

Le risque de développer un lymphome ALCL après une chirurgie de reconstruction mammaire post-mastectomie est très faible : calculé à seulement 12 cas par million d’implants.

Le risque de développer un lymphome anaplasique à grandes cellules (LAGC) suite à l’implantation d’un implant mammaire reconstructeur est extrêmement faible. L’incidence calculée par une nouvelle étude, en effet, n’est que de 12 cas par million d’opérations. C’est une excellente nouvelle pour les très nombreuses femmes qui, en raison d’une mastectomie devenue nécessaire au développement d’un cancer du sein, subissent cette importante opération qui peut améliorer significativement la qualité de vie des patientes atteintes de cancer. L’augmentation de l’incidence de l’ALCL détectée par les dernières études, associée à l’augmentation des interventions, selon les auteurs de la recherche ne devrait donc pas être une source d’inquiétude pour ceux qui décident de se faire reconstruire.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du Département de radiothérapie oncologique du Vagelos College of Physicians and Surgeons de l’Université de Columbia a montré que le risque de lymphome anaplasique à grandes cellules est très faible chez les femmes qui ont des implants mammaires implantés à New York, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Herbert Irving Comprehensive Cancer Center, de la division de chirurgie plastique et reconstructive et du département d’épidémiologie de l’université. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Connor J. Kinslow, expert en radio-oncologie, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une enquête rétrospective sur les données de dizaines de milliers de femmes qui, entre 2000 et 2018, ont reçu un diagnostic de cancer du sein et ont subi des opération de mastectomie. Au total, les cas de 56 784 femmes incluses dans la base de données Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) ont été analysés 17, dont 7 % étaient des Asiatiques ou des îles du Pacifique ; 8 % de noir ; et 84 pour cent de blanc.

Le professeur Kinslow et ses collègues au cours de la période de suivi moyenne de 81 mois n’ont détecté que 5 cas de lymphome sur un total de 421 223 années-personnes. Cela se traduit par une augmentation significative de l’incidence par rapport au risque pour la population générale (11,9 cas contre 0,3 cas par million de personnes), mais en valeur absolue le risque est considéré comme très faible. « Le risque de développer un ALCL est en fait beaucoup plus faible que le risque de connaître une rechute du cancer du sein », a déclaré le professeur Kinslow dans un communiqué de presse. « Sur la base de nos résultats, nous ne pensons pas que les femmes devraient être dissuadées d’avoir une reconstruction mammaire par implant après une mastectomie uniquement en raison du risque d’ALCL », a-t-il ajouté.

Les scientifiques soulignent que de nombreuses femmes sont naturellement nerveuses face au risque de développer un deuxième cancer en essayant de réparer les dommages du premier, mais les données suggèrent qu’elles ne devraient pas être dissuadées de recourir à la chirurgie reconstructive si elles le souhaitent. « Pour de nombreuses femmes, la reconstruction mammaire après une mastectomie est extrêmement importante pour la qualité de vie, et les femmes devraient se sentir à l’aise de procéder à des implants, sans augmenter les charges psychologiques qui accompagnent un diagnostic de cancer du sein », a conclu le professeur Kinslow. Les détails de la recherche « Risque de lymphome anaplasique à grandes cellules après la reconstruction d’un implant post-mastectomie chez les femmes atteintes d’un cancer du sein et d’un carcinome canalaire in situ » ont été publiés dans la revue scientifique JAMA Network Open.