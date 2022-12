The Game Awards 2022 : comment voter pour le GOTY dans la catégorie Player’s Voice

Dans quelques jours, les gagnants des Game Awards 2022 lèveront leurs statuettes et on découvrira quel est le GOTY de l’année. Comme lors des éditions précédentes, celle-ci est majoritairement décidée par un jury composé d’une sélection de médias du monde entier (90 %), bien que n’importe qui puisse voter. Cependant, le poids de l’audience n’est que de 10%. Quoi qu’il en soit, la catégorie Player’s Voice a été créée pour donner la parole au public. Comment ça marche exactement? Nous vous l’expliquons et vous expliquons comment voter.

Voter pour Payer’s Voice se fait en trois phases différentes. Chacun peut émettre son vote particulier dans chacun d’eux :

Tour 1 (à partir du 28 novembre) : 30 nominés, votez 10 [ronda cerrada]

Tour 2 (à partir du 1er décembre) : 10 nominés, votez 5

Tour 3 (à partir du 5 décembre) : 5 nominés, vote 1

Comment voter aux Game Awards 2022 Player’s Voice

Voter dans la catégorie Player’s Voice des Game Awards 2022 est un processus très simple :

Tout d’abord, vous devez vous connecter au système. Si vous n’avez pas de compte, vous pouvez le faire en utilisant Twitter, Twitch, Facebook ou Google à partir de ce lien. Sur la page principale, vous verrez la liste avec les différents titres. Sélectionnez simplement ceux que vous voulez. Selon le tour, vous devrez voter pour 10, 5 ou un candidat final.

Sur quels jeux peut-on voter lors du deuxième tour ?

Elden Ring

God of War Ragnarok

frontières sonores

errer

Minecraft

Horizon Interdit Ouest

Culte de l’Agneau

Xenoblade Chroniques 3

Genshin Impact

sifu

Les Game Awards 2022 auront lieu le 8 décembre en personne, même si les téléspectateurs du monde entier pourront profiter de l’émission en streamer. Au moment où cette nouvelle est écrite, 18% des joueurs ont déclaré Genshin Impact vainqueur de Player’s Voice. Ils sont suivis par Sonic Frontiers (15%), Elden Ring (13%) et God of War Ragnarök (11%).

Si vous le regardez via Steam, vous pouvez gagner un Steam Deck toutes les minutes.