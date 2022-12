BOE présente le premier écran d’ordinateur portable de jeu à 600 Hz au monde

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Lors de la conférence mondiale de l’industrie de l’affichage en Chine, le fabricant d’écrans BOE a présenté une variété de nouveaux produits sur lesquels l’entreprise travaille, notamment un écran d’ordinateur portable de 16 pouces avec un taux de rafraîchissement maximal de 600 Hz. Les détails à ce sujet sont plutôt rares pour le moment, BOE ne divulguant pas le type de panneau LCD utilisé (TN, IPS ou VA) ni sa résolution.

Le nouveau panneau de BOE a un taux de rafraîchissement plus élevé que n’importe quel écran grand public actuellement sur le marché. Plus tôt cette année, Alienware a dévoilé quelques nouveaux ordinateurs portables de jeu avec des écrans à 480 Hz, tandis que de nombreux autres ordinateurs portables atteignent « seulement » 360 Hz. En ce qui concerne les moniteurs, Asus et Nvidia ont dévoilé un modèle capable d’atteindre 500 Hz au Computex, mais il semble qu’il ne soit toujours pas disponible à l’achat.

La société a fait la démonstration du panneau 600 Hz dans un ordinateur portable sans nom équipé d’un processeur AMD Ryzen et d’un GPU Nvidia RTX (à en juger par les stickers dessus). L’écran est clairement destiné aux passionnés qui aiment les jeux compétitifs, tels que CS:GO, Valorant et Overwatch 2. Par coïncidence, ce dernier a vu sa limite de cadre augmentée à 600 images par seconde il y a quelques mois. Les GPU mobiles de nouvelle génération devraient également faciliter l’atteinte de fréquences d’images aussi élevées, en particulier si les utilisateurs n’hésitent pas à réduire les paramètres graphiques.

Il reste à voir si les temps de réponse des pixels suivront un taux de rafraîchissement aussi élevé et, plus important encore, si les utilisateurs pourront même remarquer l’amélioration. Doubler le taux de rafraîchissement de l’écran de 60 Hz à 120 Hz fait une énorme différence car vous réduisez le temps entre les images affichées d’environ 8,3 ms. Cependant, passer de 300 Hz (3,3 ms/image) à 600 Hz (1,6 ms/image) ne vous rapportera qu’une amélioration de 1,6 ms, soit environ cinq fois moins, ce qui en fait clairement un cas de rendements décroissants.

BOE a présenté quelques écrans plus intéressants lors du même événement, notamment un panneau de télévision Mini LED de 86 pouces avec une luminosité maximale de 1 500 nits et 2 000 zones de gradation. Des panneaux OLED pliables ont également fait leur apparition, notamment un écran de 17 pouces que certains ordinateurs portables Asus utilisent déjà, un panneau pouvant se plier dans les deux sens et un écran à trois volets en forme de Z.