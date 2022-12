Le démontage de l’iPad 10 montre pourquoi il ne prend pas en charge l’Apple Pencil de deuxième génération

Apple a annoncé le mois dernier l’iPad de 10e génération, qui présente un nouveau design similaire aux modèles d’iPad les plus chers, ainsi que d’autres améliorations. Cependant, malgré toutes les améliorations, l’iPad 10 ne prend pas en charge l’Apple Pencil de deuxième génération. À présent Je le répare a partagé une vidéo de démontage montrant ce qu’il y a à l’intérieur de l’iPad 10, et cela nous donne une idée de la raison pour laquelle le nouvel iPad ne fonctionne qu’avec l’ancien Apple Pencil.

En termes de design, l’iPad de 10e génération est pratiquement identique à l’iPad Air et même au plus petit iPad Pro. Pourtant, les clients ont été surpris par la décision d’Apple de ne pas ajouter de support pour l’Apple Pencil de deuxième génération, qui se fixe magnétiquement sur le côté des iPad compatibles.

Au lieu de cela, Apple a conservé la prise en charge de l’Apple Pencil d’origine, qui peut être rechargé via le connecteur Lightning. Ce ne serait pas un gros problème si le nouvel iPad 10 avait un port Lightning, ce qui n’est plus le cas. En effet, tout comme les autres iPad, l’iPad de 10e génération dispose désormais d’un port USB-C. Et cela indique que les utilisateurs ont besoin d’un adaptateur pour coupler et charger l’Apple Pencil d’origine avec le nouvel iPad.

Démontage de l’iPad 10 et pourquoi il manque le support Apple Pencil 2

Mais qu’est-ce qui aurait poussé Apple à prendre une telle décision ? C’est exactement ce que Je le répare nous montre dans sa vidéo de démontage. Comparé à l’iPad Air 4, l’iPad 10 est à peu près le même à l’intérieur. Cependant, l’iPad 10 est le premier iPad à avoir la caméra frontale placée horizontalement, de sorte qu’il capture un angle meilleur et plus naturel lorsque l’iPad est connecté à un clavier.

Mais bien que ce changement soit extrêmement bon pour les utilisateurs qui passent beaucoup d’appels vidéo avec leur iPad, la caméra frontale est désormais située exactement là où Apple place les aimants Apple Pencil sur d’autres modèles d’iPad, tels que l’iPad Air et l’iPad Pro.

Même si Apple n’a jamais confirmé cela, il est maintenant clair que les concepteurs et les ingénieurs de l’entreprise ont dû choisir entre placer la caméra frontale horizontalement et utiliser le nouvel Apple Pencil 2. Avec l’objectif et le capteur de la caméra, il n’y a tout simplement pas de place pour les composants qui maintiennent et chargent l’Apple Pencil de deuxième génération.

En dehors de cela, il n’y a rien de très excitant à propos de l’iPad de 10e génération. Les principales différences avec les autres modèles d’iPad sont l’écran non laminé et le port USB-C soudé à la carte mère, ce qui rend certainement les réparations plus difficiles. Vous pouvez regarder l’intégralité Je le répare démontage ci-dessous, ou directement sur YouTube :

