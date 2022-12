Achète 300 iPhones mais se fait cambrioler dès qu’il quitte l’Apple Store : le vol de 95 000 $

Un détaillant de smartphones new-yorkais souhaitait profiter des remises du Black Friday. Il avait choisi de faire ses courses tard le soir, pour n’être vu par personne. Une précaution qui n’a cependant pas permis d’empêcher le vol.

Un homme entre dans un magasin et achète 300 iPhones. Cela ressemble au début d’une blague, mais la fin de l’histoire n’est pas vraiment drôle. Dans une nuit new-yorkaise faite de coups de poing et de butins d’une valeur de 95 000 dollars, un détaillant de smartphones s’est fait cambrioler juste après avoir quitté l’Apple Store.

Tout s’est passé entre le 27 et le 28 novembre. Il est 1h45 du matin, il n’y a personne sur la Cinquième Avenue. C’est le moment idéal pour rester discret, c’est pourquoi un détaillant de 27 ans a choisi le noir absolu pour entrer dans l’Apple Store ouvert 24 heures sur 24. Achetez 300 iPhones en profitant des offres du Black Friday et divisez-les en trois Sacs. Il les revendrait alors dans sa boutique à un prix plus élevé.

La dynamique du vol d’iPhone

Il sort du magasin et se dirige vers la voiture que, par sécurité, il avait garée non loin du magasin. Cependant, la précaution ne suffit pas, et en effet dès qu’il quitte l’Apple Store il est rejoint par une voiture. Deux hommes sortent et leur ordonnent de laisser avec eux les sacs pleins d’iPhone, le commerçant résiste, en réponse les voleurs le frappent et volent les sacs Apple. Pas tous cependant, en effet le joueur de 27 ans parvient à économiser plus de la moitié des smartphones achetés. Les voleurs ont emporté 125 iPhone 13, pour une valeur totale d’environ 95 000 dollars.

L’homme n’a pas été grièvement blessé et la police est toujours à la recherche des responsables. On ne sait pas si les voleurs l’avaient suivi plus tôt ou ont saisi l’occasion de le voir quitter le magasin tard dans la nuit. Le commerçant a expliqué à la police qu’il profitait souvent des grosses remises pour acheter des lots d’iPhones et qu’il n’est probablement même pas le seul à suivre cette stratégie. Sachant que le Black Friday est un moment en or pour les commerçants, autant les voleurs auraient pu se cacher devant le magasin en attendant le bon moment pour attaquer le premier à sortir avec des sacs chargés.