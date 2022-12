La première utilisation signalée du SOS d’urgence par satellite sauve un motoneigiste en Alaska

Dans ce qui semble être la première utilisation signalée du SOS d’urgence par satellite, un motoneigiste en Alaska a été secouru avec succès lorsqu’il s’est retrouvé bloqué dans une zone extrêmement isolée.

Les soldats de l’État de l’Alaska ont reçu une alerte du centre d’intervention d’urgence d’Apple aux premières heures d’hier matin…

Le ministère de la Sécurité publique de l’État de l’Alaska a fourni un bref rapport.

Le 1er décembre 2022, vers 2 heures du matin, les soldats de l’État de l’Alaska ont été informés qu’un homme adulte voyageant en motoneige de Noorvik à Kotzebue avait activé un SOS d’urgence Apple iPhone par satellite sur son iPhone après s’être retrouvé bloqué. En collaboration avec les équipes locales de recherche et de sauvetage, le centre d’intervention d’urgence d’Apple et le coordinateur de recherche et de sauvetage de l’arrondissement de l’Arctique du Nord-Ouest, le NWAB SAR a déployé quatre chercheurs bénévoles dans la région de Nimiuk Point directement aux coordonnées GPS fournies par le centre d’intervention d’urgence d’Apple. Le mâle adulte a été localisé et transporté à Kotzebue par l’équipe de recherche bénévole. Aucun blessé n’a été signalé aux soldats.

Le rapport n’indique pas le problème qui a causé l’échouement de l’homme. Une panne mécanique et le blocage de la motoneige sont deux possibilités évidentes.

MacRumeurs rapporte que les soldats de l’État ont été impressionnés par le bon fonctionnement du système.

Les soldats qui ont aidé au sauvetage ont été « impressionnés par l’exactitude et l’exhaustivité des informations incluses dans l’alerte initiale », avec la fonction SOS d’urgence par satellite conçue pour poser plusieurs questions avant l’envoi d’une alerte pour accélérer les missions de sauvetage.

Apple a activé le système aux États-Unis et au Canada quelques semaines plus tôt, après l’avoir annoncé pour la première fois lors du discours d’ouverture de l’iPhone 14.

Le système SOS d’urgence par satellite est automatiquement activé lorsque vous essayez d’appeler le 911 à partir de n’importe quel modèle d’iPhone 14 et que le service mobile n’est pas disponible.

Apple propose un mode démo, qui vous permet de vous familiariser avec la fonctionnalité, afin que vous soyez prêt si vous devez l’utiliser en cas d’urgence.

Ouvrez le Application Paramètres sur votre iPhone 14. Balayez vers le bas et choisissez SOS d’urgence. Balayez vers le bas, sous SOS d’urgence via satellite, appuyez sur Essayez la démo. Suivez les invites.

La fonctionnalité est rendue possible grâce à une nouvelle puce radio dans les derniers iPhones. Il fonctionne de la même manière que les localisateurs d’urgence autonomes comme inReach Messenger de Garmin. Garmin a lancé le service pour la première fois en 2011 et a déclaré en octobre de cette année que le système avait fourni une assistance d’urgence à 10 000 personnes au cours de ses 11 années de fonctionnement.

L’entreprise a fourni des données sur ces incidents, identifiant les cinq principales activités dans lesquelles les communications par satellite d’urgence étaient nécessaires :

Randonnée / Sac à dos Conduite Faire de la moto Escalade/Alpinisme Nautisme

Il indique qu’une blessure était la raison la plus courante d’utilisation du système.

Blessure Problème médical Accident de véhicule Échoué/Coincé Problème de véhicule

Un aspect intéressant du rapport de Garmin est que le service était fréquemment utilisé pour aider d’autres personnes, plutôt que le propriétaire de l’appareil. Cela suggère que la fonction SOS d’urgence via satellite d’Apple est susceptible de sauver la vie de plus de personnes que les seuls propriétaires d’iPhone 14.

En plus des États-Unis et du Canada, le service devrait être lancé en France, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni plus tard ce mois-ci. D’autres pays devraient suivre l’année prochaine.

Photo : Tyler Moore/Unsplash

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :