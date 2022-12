James Cameron parle d’Avatar 6 et 7 : "D’ici là j’aurai 89 ans"

Jusqu’à présent, ce sont tous les films Avatar marqués sur le calendrier :

Avatar 2 : Le sens de l’eau (16 décembre 2022)

Avatar 3: The Seed Bearer (20 décembre 2024)

Avatar 4 : Le Cavalier Tulkun (18 décembre 2026)

Avatar 5: La quête d’Eywa (22 décembre 2028)

Bien qu’il y ait eu un écart de treize ans entre le premier et le second, la saga entend désormais appuyer sur l’accélérateur et s’habituer à une visite au cinéma tous les deux Noëls. En fait, une grande partie d’Avatar 3 et 4 a déjà été tournée, même si dans ce type de film le travail de post-production est toujours ce qui prend le plus de temps. Le fait est que, pas content d’un tel horizon de suites, James Cameron vient de confirmer qu’il pensait déjà à Avatar 6 et Avatar 7.

« Si le monde les veut, il y en aura. D’ici là, j’aurai 89 ans. Évidemment, je ne pourrai pas faire des films Avatar pour toujours, ils demandent trop d’énergie », explique Cameron dans une interview avec The Hollywood Reporter. « Je vais devoir former quelqu’un pour le faire. Parce que peu importe à quel point vous êtes intelligent en tant que réalisateur, je m’en fiche, vous ne savez pas comment faire ça. »

Avatar est un château de cartes

Les déclarations sont particulièrement surprenantes car il y a quelques jours, nous avons également appris que pour qu’Avatar 2 soit rentable, il doit être le troisième film le plus rentable de l’histoire. Sinon, le château de sable s’effondrera très probablement et le reste des suites ira indéfiniment au réfrigérateur. En tenant compte de l’objectif et en consultant la liste des 50 films les plus rentables de l’histoire, tout indique qu’Avatar : le sens de l’eau devra franchir la barrière des deux milliards d’euros levés. Il vous faudra entrer dans un top composé des premiers, Avengers : Endgame, Titanic, Star Wars VII et Avengers : Infinity War. Mais loin de lui faire peur, le réalisateur s’amuse d’un tel objectif. En quelques mots pour GQ, il a avoué avoir averti ses producteurs qu’ils pourraient se lancer dans « la pire affaire de l’histoire du cinéma ». De quel côté la pièce atterrira-t-elle cette fois-ci ?