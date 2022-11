Samsung annonce une nouvelle mémoire GDDR6W, rivale avec HBM2

Dans le contexte : alors que les fabricants continuent d’extraire jusqu’à la dernière goutte de performances des modules de mémoire GDDR6 et GDDR6X actuels, Samsung a annoncé une nouvelle entrée améliorée dans la famille — GDDR6W. Samsung affirme que GDDR6W peut rivaliser avec la bande passante et les vitesses de HBM2.

En 2016, Samsung et d’autres producteurs ont commencé à fabriquer le successeur des modules de mémoire à large bande passante (HBM) rapides (mais défectueux). La mémoire à bande passante élevée 2 (HBM2) a apparemment résolu tous les problèmes avec la génération précédente, augmentant la capacité, les vitesses et la bande passante. Malheureusement, HBM2 n’a jamais connu un succès significatif sur le marché des cartes graphiques de bureau.

Les gammes de cartes Fury et Vega utilisaient respectivement HBM et HBM2. Malheureusement, chacun a échoué et AMD est revenu à nouveau à la mémoire GDDR6, en commençant par la gamme RX 5000. Certains utilisateurs ont été naturellement déçus de l’abandon rapide de HBM2.

Mardi, Samsung a dévoilé sa dernière entrée dans la famille GDDR6, GDDR6W. Le géant technologique sud-coréen souhaitait apporter certains des avantages de HBM2 à la plate-forme GDDR6 déjà couronnée de succès, en particulier l’augmentation de la bande passante. Sur la base des détails et des chiffres fournis par Samsung, GDDR6W pourrait changer la donne dans les futurs GPU.

Samsung a mis l’accent sur la réalité virtuelle et les applications « Metaverse ». Cependant, il n’y a aucune raison pour que GDDR6W n’apporte pas d’avantages aux futures cartes graphiques dédiées en général.

Samsung a commencé par prendre sa plate-forme GDDR6 existante et à mettre en œuvre ce qu’il appelle « Fan-Out-Wafer-Level Packaging » (FOWLP). Plutôt que de placer les matrices de mémoire sur un PCB, elles sont montées directement sur une plaquette de silicium. Les couches de redistribution permettent des « modèles de câblage plus fins », et comme aucun PCB n’est impliqué, les modules seront globalement plus fins et auront une meilleure dispersion de la chaleur.

Les modules de mémoire sont à double empilement, ce qui, selon Samsung, peut permettre de doubler la capacité et de doubler la bande passante de la mémoire. La limite de mémoire est de 24 Go par matrice pour la norme GDDR6, de sorte que la nouvelle plate-forme pourrait théoriquement prendre en charge 48 Go sur une seule carte graphique.

Ces modifications apportées au placement des modules et à la taille globale de la puce font que le GDDR6W est 36 % plus court que son homologue GDDR6. En raison de l’empreinte inchangée, ces modules pourraient être « mis dans les mêmes processus de production » que ceux utilisés dans les produits GDDR6 actuels.

Comme vu ci-dessus, la bande passante de GDDR6W est très proche de celle trouvée sur les puces HBM2E. La limite de bande passante actuelle de la GDDR6X se situe à environ 1 To par seconde, et la GDDR6W la dépasse considérablement d’environ 400 Mo/s.

Bien que nous ne verrons presque certainement pas GDDR6W sur les cartes graphiques Lovelace ou RDNA3, il y a toujours une chance que Nvidia ou AMD se tournent vers l’autre et adoptent GDDR6W dans une génération à venir. Quoi qu’il en soit, la nouvelle création de Samsung est un grand pas en avant pour les processeurs graphiques, qu’ils soient dédiés ou « pour le métaverse ».