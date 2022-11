RTX 4070 Ti émerge à travers les listes Gigabyte et le coup de puce GPU

Quelque chose à attendre: presque toutes les informations principales sur la prochaine GeForce RTX 4070 Ti de Nvidia ont été divulguées avant son dévoilement officiel. Cette semaine, l’un des partenaires constructeurs du conseil d’administration de Nvidia a officiellement répertorié le GPU (et l’un des nouveaux modèles d’AMD), et quelqu’un a tweeté One Punch.

Le leaker fiable MEGAsizeGPU a publié une photo du GPU AD104 complet de Nvidia sur Twitter. La puce ira dans la GeForce RTX 4070 Ti, dont le lancement est prévu début janvier.

L’AD104 semble mesurer environ 295 mm², soit la moitié de la taille de l’AD102 alimentant les RTX 4090 Ti, 4090 et 4080 Ti. Les rapports précédents indiquent que l’AD104 utilise le nœud de processus N4 de TSMC, comprenant 7 680 cœurs CUDA, 240 cœurs Tensor, 60 unités de traçage de rayons, 30 milliards de transistors et jusqu’à 160 ROP.

Nous avons déjà une bonne idée des caractéristiques du 4070 Ti car il s’agissait initialement du RTX 4080 de 12 Go avant que Nvidia ne le « lâche ». Ce choix a apparemment confirmé la suspicion largement répandue selon laquelle il aurait toujours dû être un 4070.

Quel que soit son nom, le 4070 Ti devrait fonctionner de manière comparable au 3090 Ti. La prochaine carte comportera probablement le GPU AD104 complet, 12 Go de RAM GDDR6X à 21 Gbps, un bus mémoire de 192 bits, 48 ​​Mo de cache L2, un TDP de 400 W et jusqu’à 504 Go / s de bande passante.

Les rumeurs indiquent que le 4070 Ti sera lancé dans le courant de la première semaine de janvier. Aucune indication de son prix n’a émergé, mais il sera certainement inférieur à l’objectif initial de 899 $ du 12 Go 4080 – la raison initiale pour laquelle Nvidia l’a renommé.

Gigabyte est devenu le premier fabricant à confirmer officiellement l’existence du 4070 Ti lorsqu’il a enregistré plusieurs modèles de GPU auprès de la Commission économique eurasienne (CEE) la semaine dernière. Les listes révèlent que Gigabyte envisage de lancer les cartes Aorus, Aorus Elite, Gaming OC, Gaming, Aero OC, Aero, Eagle OC et Eagle. Il n’a pas mentionné les modèles refroidis à l’eau.

La société a également répertorié des déclinaisons des GPU AMD Radeon RX 7900 avec la CEE. Gigabyte a confirmé les modèles de référence, Gaming OC et Gaming pour les 7900 XTX, 7900 XT et un Aorus Elite XTX.

Les deux nouvelles cartes AMD arriveront le 13 décembre – la 7900 XTX pour 999 $ et la XT pour 899 $. Le XTX comprend 96 UC, 24 Go de RAM GDDR6 384 bits, une fréquence de jeu de 2,3 GHz et un TDP de 355 W. Le XT revient à 84 UC, une fréquence de jeu à 2 GHz, 20 Go de RAM GDDR6 320 bits et un TDP de 300 W.