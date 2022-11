Epson cessera de vendre des imprimantes laser d’ici 2026, mais pourquoi ?

En bref : Epson a récemment annoncé un changement significatif dans sa stratégie d’impression, doublant la technologie à jet d’encre tout en s’engageant à se retirer du marché des imprimantes laser. La société japonaise d’électronique, en annonçant sa nouvelle série WorkForce Enterprise AM de produits axés sur les entreprises, a déclaré qu’elle mettrait fin aux ventes et à la distribution mondiales d’imprimantes laser d’ici 2026.

Epson soutient que la technologie à jet d’encre peut réduire la consommation d’énergie par rapport aux imprimantes laser en raison du besoin de chaleur de ces dernières pendant le processus d’impression. Epson a également déclaré que ses nouvelles imprimantes à jet d’encre contribuent à limiter les ressources utilisées lors de la production et de l’expédition, et que les cartouches d’encre à haut rendement réduisent l’utilisation des matériaux, les exigences d’expédition et de stockage.

Par ailleurs, Epson a déclaré que les jets d’encre utilisent moins de versions mobiles et consommables au cours de leur durée de vie que les lasers. Selon la société, cela réduit considérablement les besoins de service et de maintenance, ce qui se traduit par une réduction des temps d’arrêt de l’imprimante, une amélioration de la productivité et une satisfaction accrue de l’utilisateur final.

Des buses obstruées et de l’obsolescence programmée au coût élevé des recharges, les imprimantes à jet d’encre sont une patate chaude parmi les consommateurs depuis des années. Je me souviens d’un ami au lycée qui jurait en achetant une nouvelle imprimante lorsque sa cartouche d’encre serait épuisée parce que c’était moins cher que d’acheter simplement une cartouche de remplacement.

En 2016, HP a été critiqué pour avoir publié une mise à jour qui désactiverait les cartouches d’encre tierces. La réaction des consommateurs a été rapide et HP s’est finalement excusé de ne pas être plus transparent et de ne pas avoir fait marche arrière. Comme le souligne Ars Technica, la société paie toujours pour le faux pas – plus récemment à hauteur de 1,35 million de dollars pour indemniser les utilisateurs touchés en Europe.

On ne sait pas comment les consommateurs et les entreprises réagiront à la décision d’Epson de se concentrer uniquement sur les jets d’encre à l’avenir. Il faut aussi se demander si la pandémie n’a pas quelque chose à voir avec le changement de stratégie de l’entreprise.

Comme le souligne un rapport d’août 2021 d’IDC, les pages imprimées au laser ont diminué de 16 % d’une année sur l’autre en 2020 en raison de l’impact des confinements et du passage au travail à distance. En revanche, les pages imprimées à l’aide d’imprimantes à jet d’encre ont augmenté de 4 % au cours de la même période.