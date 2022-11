Toutes les actualités de Teams en novembre 2022

Microsoft Teams est l’un des produits phares du géant de Redmond et reçoit chaque mois de nouvelles fonctionnalités intéressantes. C’est parti pour le bilan de ce qui est arrivé en novembre 2022 !

Quoi de neuf dans Teams (novembre 2022)

Dans la catégorie réunions, les sondages peuvent être effectués en un seul clic et les participants peuvent donner des réponses binaires. Microsoft affirme que Teams est le premier logiciel à proposer cela, car d’autres programmes nécessitent que des enquêtes soient préparées à l’avance.

De plus, les participants connectés, non connectés et appelants peuvent facilement rejoindre les salles de réunion et retourner dans la salle principale lorsqu’ils ont terminé leur discussion.

Selon les spécifications de votre matériel, Teams peut également basculer automatiquement vers la vue Big Gallery, qui permet 49 flux vidéo simultanés. Microsoft a également annoncé que l’expérience de réunion moderne, y compris la pré-adhésion, la vue dynamique et une barre de contrôle mise à jour, est déployée sur Chrome et Edge.

Pour les fonctionnalités d’appel, les administrateurs Teams peuvent définir une stratégie de sorte que lorsqu’un appel PSTN entrant est accepté, toutes les informations pertinentes s’affichent dans une fenêtre contextuelle du navigateur. De plus, la transcription des appels 1:1 et de groupe est désormais disponible dans Teams pour Android.

En ce qui concerne les appareils, Teams utilisera une fonctionnalité appelée Jointure de proximité pour optimiser et supprimer les flux vidéo afin qu’ils ne s’affichent qu’aux participants qui se sont joints à distance. Également bureau partagé il fonctionne désormais en mode portrait Teams et les utilisateurs peuvent également prolonger leur temps réservé. Pour rappel, Microsoft a également renommé la Common Area Phone License (CAP) en Teams Shared Device License avec quelques améliorations. Dans les nouvelles connexes, le Poly G7500 est désormais certifié pour les équipes.

Il existe également de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans le domaine du chat et de la collaboration, à savoir :