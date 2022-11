Avec ce purificateur d’eau Xiaomi vous préparerez des boissons chaudes et froides

Purificateur d’eau de bureau MIJIA

Avec un design très typique de Xiaomi, ce purificateur d’eau MIJIA présente des caractéristiques très frappantes, car en plus de nettoyer l’eau que nous mettons dans son réservoir, il pourra également la chauffer en seulement 3 secondes afin que vous puissiez préparer des boissons chaudes comme un café ou un thé. Grâce à son écran frontal, il est possible de sélectionner la température à laquelle on veut que l’eau soit chauffée, et on peut aussi utiliser l’application officielle MIJIA.

Le réservoir d’eau a une capacité totale de 4,4 litres, bien qu’il y ait un réservoir secondaire de 1,8 litre où l’eau résiduelle se retrouvera dans le processus de filtrage. Ce processus de filtration utilise des filtres jetables qui promettent une longue durée. Comme d’autres solutions, un système d’osmose à 6 couches est responsable du nettoyage de l’eau des bactéries, virus, métaux lourds et autres matériaux qui pourraient être présents dans l’eau.

De plus, une lumière ultraviolette est responsable de l’élimination de la présence de bactéries à 99,99 %, de sorte que le processus de purification est assez exhaustif.

Un appareil que vous pouvez placer où vous voulez

Bien entendu, ce modèle ne possède pas d’arrivée d’eau, vous devrez donc remplir le réservoir à chaque fois que vous consommerez l’eau à l’intérieur. Il existe des modèles qui ont une entrée d’eau pour éviter d’avoir à remplir constamment le réservoir, et bien qu’ils obtiennent une plus grande intégration, vous avez besoin d’un trou dans la partie inférieure de l’évier.

Cette solution est cependant plus pratique, puisque vous pouvez l’installer n’importe où et qu’elle n’a besoin que d’une prise pour fonctionner correctement. Les filtres à osmose sont facilement remplaçables, et bien qu’ils durent longtemps, vous devez également tenir compte du fait que vous devrez les changer au fil du temps.

Peut-on l’acheter en France ?

Le produit maintient actuellement la ligne de distribution typique des nouveaux produits de Xiaomi. Tout d’abord, il apparaît comme un produit expérimental sur la plate-forme YouPin, et à mesure qu’il gagne en popularité et en financement avec des réservations, il saute sur le marché en Chine. Il a actuellement un prix officiel de 245 euros pour changer.

Qu’il atteigne d’autres pays est une question d’évaluations de Xiaomi, bien que dans ce cas, il puisse être assez difficile de le voir sur notre marché. Bien sûr, personne ne vous empêchera de vous en procurer un dans des stores comme AliExpress ou d’autres distributeurs asiatiques, il vous suffit donc d’être attentif et d’être prêt à payer un peu plus cher. On imagine que dans ce cas le prix pourrait atteindre les 300 euros, auxquels il faudrait rajouter les filtres de remplacement.