Final Fantasy XVI ne manquera pas les Game Awards 2022 et se prépare "une présentation très spéciale"

Les Game Awards 2022 confirment la présence de l’un des jeux les plus attendus de 2023. Final Fantasy XVI apparaîtra lors du gala accompagné de son producteur, Naoki Yoshida. Le nouvel opus de la saga affichera « une présentation en direct très spéciale », ce qui en fait l’un des moments les plus attendus du gala. Quand ce sera ? A marquer au calendrier : le matin du 8 au 9 décembre à partir de 01h30 (CET) sur la chaîne officielle des Game Awards sur YouTube et Twitch.

Ces dernières semaines, plusieurs indices sont apparus qui affirment que nous connaîtrons très prochainement sa date de sortie. Hiroshi Takai, directeur du jeu, a partagé avec Famitsu que le développement du jeu est « à 95% » et que nous connaîtrions sa date finale avant la fin de cette année. Il semblerait que les projecteurs des Game Awards 2022 aient été choisis pour annoncer l’actualité la plus attendue pour leurs followers. N’oubliez pas que ses débuts seront exclusivement pour PS5.

Quand auront lieu les Game Awards 2022 dans le monde ?

N’oubliez pas que les Game Awards 2022 se tiendront en France aux premières heures du 8 au 9 décembre à partir de 01h30 (CET). Connaître l’heure en fonction de votre emplacement.

