Le créateur de Gran Turismo dit qu’il est "considérer et examiner" amener la série sur PC

En bref : alors que beaucoup de gens attendent toujours que Bloodborne devienne le prochain titre exclusivement PlayStation à perdre son label exclusif, il semble que Gran Turismo pourrait d’abord atterrir sur PC. Kazunori Yamauchi, le créateur de la série de conduite, a déclaré qu’il envisageait et envisageait une version PC de la série de course.

Depuis sa sortie originale sur la première console PlayStation en 1997, la franchise Gran Turismo est restée exclusive aux consoles Sony, y compris la PlayStation Portable.

Mais la liste des titres exclusifs à PlayStation s’est rétrécie ces dernières années. Uncharted, God of War, Marvel’s Spider-Man et Horizon Zero Dawn ne sont que quelques titres à avoir été étendus au PC, et d’autres devraient suivre.

Dans une interview avec GTPlanet (via PC Gamer) lors de la finale mondiale de Gran Turismo, on a demandé à Yamauchi si Gran Turismo pouvait faire le saut vers la plate-forme PC. « Oui, je le pense, » dit-il.

Yamauchi a ajouté que « Gran Turismo est un titre très finement réglé », ajoutant qu’un portage devrait pouvoir fonctionner à 4K/60 fps en mode natif. « Ce n’est pas un sujet très facile, mais bien sûr, nous l’étudions et le considérons », a-t-il déclaré.

La dernière entrée de la série, Gran Turismo 7, est arrivée sur PlayStation 4 et PlayStation 5 pour des critiques élogieuses en mars. Le PC a sa propre franchise de course sous la forme de Forza Horizon, mais le Gran Turismo de type sim plairait sans aucun doute aux fans de course à la recherche d’une expérience de conduite plus réaliste (et sérieuse). Comme Forza, la série a la réputation d’offrir aux joueurs une énorme sélection de véhicules de toute l’histoire à conduire.

Attendez-vous à voir plus du nom de Gran Turismo l’année prochaine lorsque le film du réalisateur Neil Blomkamp basé sur les exploits de Jann Mardenborough arrivera. Fruit d’un partenariat entre les divisions PlayStation Productions et Columbia Pictures de Sony, le film est basé sur l’histoire vraie de Mardenborough, un adolescent joueur de Gran Turismo dont les compétences l’ont aidé à remporter une série de compétitions (la GT Academy) pour devenir un véritable driver de course professionnel.

Si vous êtes un fan des jeux de course en général, assurez-vous de consulter notre article, 27 ans de Need for Speed.