Ce mod Sims 4 introduit des souvenirs qui affectent votre Sim

La communauté Sims 4 a des mods qui vous permettent de changer de nombreuses variables du jeu avec des accessoires et des fonctionnalités spéciales qui n’étaient pas présentes dans le jeu original, et le travail de ces mods est parfois si bon, que vous obtenez des fonctionnalités incroyablement originales comme celle-ci que nous vous montrons ci-dessous.

Votre Sim a une conscience

Lumpinou est un moddeur bien connu qui a créé des mods très populaires pour les Sims 4, et sa dernière création est peut-être l’une des meilleures que nous ayons vues jusqu’à présent. Et c’est que le niveau de complexité et d’originalité qu’il introduit est magnifique, car il affecte directement le gameplay et l’expérience avec vos Sims, à tel point qu’il ressemble même à une extension pour les Sims 4.

Avec le nom de Memory Panel, le mod est un ajustement automatique chargé d’enregistrer et de mémoriser les expériences que votre sim a vécues pendant le jeu (ou la propre vie du sim), afin que ces expériences et actions mémorisées soient chargées avec le temps (rappelez-vous) et affectent directement l’humeur de votre poupée.

Comment fonctionne le système de mémoire

Comme l’explique son créateur, ce mod est chargé de stocker les événements Sim importants afin qu’ils soient conservés comme souvenirs, afin que leurs réactions à certaines actions puissent être différentes si ces expériences se répètent. Ainsi, elles peuvent réagir différemment lorsqu’elles ont un deuxième bébé, qu’elles se font virer plusieurs fois ou qu’elles sont à nouveau trompées par leur partenaire.

Tous ces souvenirs peuvent être passés en revue dans un nouveau panneau qui a été ajouté, et une fois le mod installé, cette liste se remplira automatiquement, ainsi que les souvenirs des Sims impliqués.

Quels souvenirs peut-on stocker ?

Pour vous donner une idée des souvenirs qui peuvent être identifiés et stockés, nous allons vous laisser avec certains des plus frappants dans la liste des 60 types de souvenirs qui peuvent être identifiés et enregistrés dans la mémoire personnelle de votre Sim. Ce sont les plus frappants :

adopté un animal de compagnie

Devenu veuf

Il s’est lié d’amitié avec un dauphin

Il a obtenu la garde de ses enfants

Donna naissance

est sorti du placard

a eu un combat

A gagné à la loterie

Comment télécharger ce mod ?

Le mod Memory System peut être téléchargé sur le site Patreon de son créateur, il est donc nécessaire de collaborer à la cause et de donner une petite somme d’argent pour soutenir le travail de Lumpinou, qui n’est pas exactement petit puisqu’elle a donné naissance à un grand nombre de mods qui font des Sims 4 un simulateur de vie encore plus intéressant.

Dans tous les cas, le téléchargement du mod se fait via un accès anticipé qui est proposé en ce moment, vous devez donc vous abonner au profil Patreon. Nous imaginons qu’il devrait bientôt être disponible en téléchargement sur des portails tels que SimsCommunity, où ils annoncent qu’il sera disponible en téléchargement à partir du 1er décembre.