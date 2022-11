Nvidia aurait peut-être tué les RTX 2060 et GTX 1060

Moulin à rumeurs : certaines des cartes de l’ère Turing de Nvidia, axées sur le budget, restent incroyablement populaires parmi les joueurs, mais la société aurait mis du temps sur certaines d’entre elles : les modèles RTX 2060 et GTX 1660. Selon la dernière enquête Steam, la RTX 2060 est la deuxième carte graphique la plus répandue parmi les participants, tandis que la GTX 1660 occupe la huitième position.

La nouvelle selon laquelle Nvidia mettait fin à la production du RTX 2060 est arrivée plus tôt ce mois-ci via les médias chinois. ITHome a confirmé ces rapports, ajoutant que la GTX 1660 est également en train d’être tuée.

La gamme RTX 2060 couvre trois cartes : la version standard 6 Go de 2019, la RTX 2060 12 Go sortie en 2020 et la RTX 2060 Super. La carte d’origine se trouve derrière la GTX 1060 en tant que deuxième carte la plus populaire parmi les utilisateurs de Steam. Malgré son âge, le RTX 2060 a également vu le deuxième plus grand nombre de nouveaux utilisateurs de Steam en octobre également.

La gamme GTX 1660, quant à elle, comprend également la GTX 1660 Super et la GTX 1660 Ti. C’est une autre carte budgétaire dans les dix cartes Steam les plus populaires et les dix plus performantes d’octobre.

Arrêter la production est logique pour Nvidia. La société tente de réduire son inventaire de cartes RTX 3060 – un GPU qui dépassera probablement le RTX 2060 sur l’enquête Steam à un moment donné – et espère pousser les acheteurs vers le RTX 4060 une fois qu’il arrivera l’année prochaine.

Malgré la fin de la production, il faudra beaucoup de temps avant que ces cartes ne disparaissent. Le RTX 2060, qui est toujours très performant, se vend en moyenne à seulement 167 $ sur eBay, tandis que le GTX 1660 coûte environ 107 $. Le RTX 3060, certes plus puissant, coûte généralement plus que son PDSF de 330 $ lorsqu’il est acheté neuf, et son prix d’occasion est en moyenne d’environ 275 $.

Le ralentissement économique mondial a entraîné un effondrement de la demande d’articles technologiques coûteux, des smartphones aux composants PC. Même le puissant RTX 4080 ne s’est pas vendu aussi bien que prévu. La situation a fait des cartes budgétaires plus anciennes une perspective plus attrayante.

Les dépenses de consommation conservatrices pourraient être une bonne nouvelle pour AMD, dont les prochains RX 7900 XTX (999 $) et 7900 XT (899 $) seront probablement des achats convaincants pour ceux qui cherchent à passer à de nouveaux produits phares sans payer les prix de Nvidia.