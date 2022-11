Des DLC pour God of War Ragnarok ? Son directeur révèle s’il est prévu ou non d’étendre le jeu

God of War Ragnarok a déjà deux semaines depuis son lancement sur PS4 et PS5, une aventure qui génère des avis vraiment positifs parmi les fans de jeux vidéo et les critiques spécialisés, au point de le considérer comme candidat au titre de jeu de l’année. Maintenant, son directeur, Eric Williams, a partagé son opinion sur la possibilité que la nouvelle aventure de Kratos et Atreus reçoive du contenu supplémentaire ou des extensions. Cela a été déclaré par le créateur dans une récente interview avec le podcast Kinda Funny Games, où il a admis qu’il « ne compterait pas dessus ».

God of War Ragnarok, extensions et DLC

Ainsi, et malgré le fait que Santa Monica Studio admette qu’ils travaillent déjà « sur beaucoup de choses différentes », il semble qu’une éventuelle extension pour God of War Ragnarok n’en fasse pas partie. À tel point que Williams exclut pratiquement complètement la possibilité que God of War Ragnarok reçoive un DLC ou une extension qui élargisse l’histoire du jeu : « Je ne sais pas, mec, c’est un gros jeu. Je pense qu’on a mis tout ce qu’on avait là-dedans, donc je ne compterais pas là-dessus », reconnaît le réalisateur du jeu vidéo.

Et c’est que si l’on prend en compte les travaux précédents de l’étude avec le redémarrage de God of War de 2018, dont l’histoire était complètement fermée avec le jeu principal sans qu’il soit nécessaire de l’étendre via des DLC ou des extensions, cela semble plus qu’évident que Ragnarok ne pariera pas non plus sur l’expansion de son intrigue avec un nouveau contenu de poids.

Ne manquez pas notre analyse de God of War Ragnarok, « l’exemple clair de la façon dont une suite à un jeu à succès doit être considérée : ce n’est pas seulement plus et mieux, mais c’est un titre qui ne secoue pas votre pouls quand il s’agit de prendre des décisions importantes (jouables et narratives) et toucher la majorité. Nous sommes face à une œuvre qui propose un combat plus vertical et dynamique, avec un développement beaucoup plus choral et avec un rythme d’événements parfaitement ajusté, qui maintient la base qui a fait sa grandeur dans le passé et ajoute des surprises, des moments épiques et passionnants », nous avons conclu.

Source | Jeux un peu drôles