Fondateur de TSMC : une nouvelle usine de fabrication de 3 nm en Arizona est déjà prévue

Tourné vers l’avenir: TSMC prévoit une deuxième usine de fabrication en Arizona, une décision qui amènera le prochain processus de fabrication de 3 nm aux États-Unis. L’installation pourrait permettre à Apple de commencer à fabriquer des iPhones aux États-Unis, mais les prix augmenteraient. Beaucoup.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) construira une nouvelle usine pour apporter son processus de fabrication de puces de 3 nanomètres aux États-Unis. Ce qui n’était auparavant qu’un espoir commence maintenant à ressembler à un plan à part entière, comme l’a récemment confirmé le fondateur de la société de semi-conducteurs la plus précieuse au monde lors d’une réunion avec la presse.

Les plans de construction d’une deuxième usine au même endroit en Arizona où TSMC construit déjà sa première usine ne sont pas encore complètement finalisés. Lors d’un point de presse à Taipei, Morris Chang a expliqué que la deuxième usine serait la « phase deux » de l’expansion commerciale de TSMC aux États-Unis, après que la « phase un » de l’usine 5 nm devrait commencer à produire des puces en 2024.

Les puces sont des « produits très importants », a déclaré Chang à Taipei après son retour d’une réunion des dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Bangkok. Le fondateur de TSMC est maintenant à la retraite, mais il conserve apparemment une certaine influence au sein de l’industrie technologique.

À l’APEC, Chang a rencontré le vice-président américain Kamala Harris et le président chinois Xi Jinping. L’influence de TSMC sur l’industrie et les retombées mondiales d’une invasion de Taïwan par la Chine étaient probablement parmi les sujets les plus débattus là-bas.

À l’heure actuelle, TSMC représente environ 90% de la production de puces la plus avancée au monde, avec une chaîne d’approvisionnement qui comprend certains des plus grands noms de l’industrie tels que Qualcomm et Apple. Le géant de la fabrication d’iPhone est l’une des parties les plus intéressées par l’entreprise américaine de la fonderie taïwanaise, car Cupertino utilisera probablement le processus de fabrication 3 nm pour fabriquer des puces ARM pour l’iPhone 15.

Selon les mots de Chang, il y a beaucoup de gens « jaloux de l’excellente fabrication de puces de Taiwan ». Beaucoup de ces personnes non spécifiées aimeraient apporter l’excellence de fabrication de TSMC dans leur pays. Chang a déclaré que « de nombreux pays » lui avaient demandé de favoriser une forme de partenariat avec la société taïwanaise lors des réunions de l’APEC, même s’il n’a pas précisé quels représentants des pays l’avaient approché.

Pour l’instant, l’investissement en Arizona est le principal objectif de l’expansion commerciale de TSMC en dehors de Taïwan. Chang a déclaré qu’il savait « pour un fait » que la fabrication de puces aux États-Unis coûterait 55% de plus qu’à Taïwan, mais un prix aussi élevé « n’atténuera pas le déplacement d’une partie de la capacité aux États-Unis ».