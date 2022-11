Filtré les costumes de The Marvels : voici à quoi ressemblent Captain Marvel, Ms. Marvel et Monica Rambeau

Comme il est d’usage à chaque nouvelle première de Marvel Studios et sa vague de merchandising correspondante, l’apparence que les trois protagonistes de The Marvels porteront, la suite de Captain Marvel qui sortira en salles en juillet 2023, a été divulguée. a commencé à circuler à travers le réseau de réseaux dans lequel on peut voir un art promotionnel du film avec ses trois protagonistes avec leurs costumes de super-héros respectifs, c’est-à-dire Captain Marvel (Carol Danvers), Mme Marvel (Kamala Khan) et Monica Rambeau, également connu dans les comics sous le nom de Photon, Pulsar ou encore Spectrum et dont on pouvait déjà voir les pouvoirs dans les séries Scarlet Witch et Vision.

Voici à quoi ressemblent les super-héroïnes des Marvels

Bien sûr, et comme on peut le voir sur cette image promotionnelle filtrée, les costumes portés par les trois super-héroïnes ne peuvent pas être plus prometteurs. A commencer par Captain Marvel, dont le design est très similaire à celui que l’on a pu voir dans la scène post-générique de Mme Marvel, avec une tenue très colorée comme d’habitude pour le personnage. En revanche, Mme Marvel arbore une apparence légèrement différente de la fin de sa série, avec un costume plus élaboré et un logo beaucoup plus dynamique sur le torse.

Enfin, le personnage de Monica Rambeau portera une toute nouvelle tenue avec des détails en noir et blanc. Au-delà de la conception des costumes, on sait peu de choses sur l’intrigue de The Marvels ; Bien sûr, il semble que le point de départ sera la scène post-générique de la série Ms. Marvel, avec Kamala Khan échangeant ses places avec un Captain Marvel surpris d’apparaître dans une chambre d’un adolescent sur Terre.

Comment Monica Rambeau va-t-elle rejoindre l’histoire ? Auront-ils quelque chose à voir avec les intrigues du multivers et les lignes temporelles dans The Marvels ? Qui représentera la figure de l’antagoniste ? Il faudra attendre un prochain trailer pour en savoir plus. The Marvels ouvre en salles le 28 juillet 2023.

Source | Nous avons ce couvert