Ils découvrent comment cloner des Pokémon légendaires et des objets dans Pokémon Scarlet et Purple

Vous souvenez-vous quand nous avions l’habitude de nous retrouver sur la place avec des amis pour cloner Master Ball dans Pokémon Bleu et Rouge ? Celui d’éteindre la Game Boy en plein milieu du transfert via le câble Link est loin, mais maintenant ils viennent de découvrir un processus similaire dans Pokémon Scarlet et Purple, bien que la façon de le faire soit différente. Ci-dessous, nous vous laissons quelques vidéos dans lesquelles certains joueurs montrent le processus et les résultats, et nous vous indiquons également les étapes à suivre au cas où vous voudriez l’essayer, car il y a certaines exigences que vous devez remplir pour le faire .

Comment cloner des Pokémon et des objets légendaires dans Pokemon Scarlet et Purple

La première chose à garder à l’esprit est que vous devez être en post-match pour pouvoir le faire, car il est nécessaire d’avoir l’un des Pokémon légendaires (Koraidon ou Miraidon) dans votre équipe de départ. C’est-à-dire que le premier de vos Pokémon qui se rend sur le champ de bataille pour combattre ne fonctionne pas si vous les avez toujours en mode monté.

Mettez Miraidon ou Koraidon en premier sur votre liste de Pokémon. Attrapez n’importe quel Pokémon. Sélectionnez l’option pour ajouter le Pokémon capturé à votre équipe. Maintenez immédiatement enfoncés les boutons A et B en même temps. Si un message apparaît indiquant que le Pokémon capturé a été envoyé dans une boîte, c’est bon. Montez sur Koraidon ou Miraidon avec le bouton +. Accédez aux boîtes de Pokémon stockées et un clone sera apparu : libérez-le. Revenez au menu et remettez votre Pokémon légendaire en mode combat. À partir de là, vous pouvez répéter le processus autant de fois que vous le souhaitez, à partir de la deuxième étape du didacticiel.

Les Pokémon légendaires clonés ne sont pas échangeables, donc vraiment, le grand attrait de cette astuce est d’en profiter pour dupliquer des objets, puisque vous pouvez équiper des objets à un Pokémon qui, après avoir été cloné, vous permet de l’extraire pour l’ajouter à votre inventaire. Bonbons rares, les meilleures Pokéballs, Super Potions, trésors à vendre sont quelques-unes des options les plus suggestives.

