La mise à jour Flighty apporte des données de suivi de vol en direct sur votre iPhone, même lorsque vous êtes en mode avion

L’application de suivi des vols Flighty a été l’une des meilleures implémentations à ce jour de la nouvelle fonctionnalité d’activités en direct d’Apple dans iOS 16 et l’iPhone 14 Pro. Une nouvelle mise à jour déployée cette semaine, juste à temps pour les voyages de vacances, ajoute une nouvelle astuce astucieuse pour mettre à jour la progression de votre vol avec des données réelles, même lorsque vous êtes en l’air.

La prise en charge de l’activité en direct est disponible pour tous les modèles d’iPhone exécutant iOS 16.1 ou version ultérieure sur l’écran de verrouillage. Les utilisateurs d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max bénéficient d’un traitement supplémentaire, avec des activités en direct apparaissant également à l’intérieur de l’île dynamique. Vous pouvez également appuyer longuement sur l’île dynamique pour interagir directement avec l’activité en direct.

Dans le cas de Flighty, une activité en direct pour votre prochain vol commence automatiquement trois heures avant le départ. Cela indique que vous pouvez facilement suivre l’état de votre vol, y compris les retards et les changements de porte, depuis l’écran de verrouillage et dans l’île dynamique. Toutes les mêmes données sont également disponibles dans l’application elle-même, et bien plus encore.

Dans le passé, Flighty fonctionnait même hors ligne et dans les airs sur un vol, mais en utilisant des données estimées au lieu de données en direct. Cependant, si vous avez payé pour un accès Wi-Fi complet en vol, l’application pourrait également récupérer des données en direct.

Avec une nouvelle mise à jour cette semaine, Flighty a un tour dans sa manche : il peut télécharger des données réelles et en direct en utilisant le Wi-Fi gratuit en vol, même lorsque votre iPhone est en mode avion. Cela indique que vous n’avez pas à payer pour le Wi-Fi premium sur votre vol. « Obtenez des données en direct même en mode avion : connectez-vous simplement au « WiFi de messagerie uniquement » gratuit sur la plupart des grandes compagnies aériennes. »

Ryan Jones de Flighty expliqué comment cela fonctionne sur Twitter. Essentiellement, le Wi-Fi gratuit sur la plupart des compagnies aériennes (aux États-Unis) permet un iMessage gratuit. Les activités en direct dans iOS 16.1 sont mises à jour en utilisant le même protocole qu’iMessage. Par conséquent, Flighty peut mettre à jour l’activité en direct en utilisant le Wi-Fi gratuit de la compagnie aérienne. Ensuite, les données peuvent également être transmises à l’application Flighty complète.

Aux États-Unis, les compagnies aériennes suivantes autorisent la messagerie gratuite via le Wi-Fi gratuit à bord : JetBlue, Delta, Alaska, Southwest et United. C’est une solution de contournement assez intelligente.

Aussi: Flighty rend l’abonnement «Flighty Pro» gratuit pour les 22 et 23 novembre, deux des plus grands jours de voyage de l’année. Découvrez l’application sur l’App Store pour en savoir plus.

Tout le monde se demande comment @FlightyAppLe mode avion de fonctionne : 1. Avion WiFi permet iMessage

2. Devinez quoi d’autre utilise ce protocole ? nouvelles activités en direct

3. Alors, envoyez les mises à jour LA (charge utile max. 4kb !) et faites charger l’application *ces* données Presto! L’application se met à jour via Live Activities 😎 – par @ifrins pic.twitter.com/oThVYDBna7 – Ryan Jones (@rjonesy) 21 novembre 2022

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :