Pourquoi le Soudan est englouti dans la pire épidémie de dengue

Les inondations qui ont frappé le pays africain et le manque d’actions préventives favorisent la propagation de la maladie transmise par les piqûres de moustiques infectés.

La dengue, plus connue simplement sous le nom de dengue, continue dramatiquement de provoquer des épidémies de plus en plus violentes dans de nombreux pays tropicaux et subtropicaux, comme le Soudan, où plus de 1 430 cas ont été enregistrés depuis le début de l’année, dont neuf décès, dans ce que les autorités locales ils ont défini le « La pire épidémie de l’histoire du pays”. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre réel d’infections serait beaucoup plus élevé et les cas confirmés jusqu’à présent « Je ne suis que la pointe de l’iceberga déclaré Nima Saeed Abid, chef de l’OMS au Soudan. « Quelques [persone] présentent des cas bénins, d’autres consultent des guérisseurs traditionnels ou comptent simplement sur des remèdes maison et ne se présentent donc pas dans les établissements de soins de santé. Ceux qui sont signalés aux établissements de santé sont les cas les plus graves, qui nécessitent une hospitalisation ou un traitement médical”.

La dengue est une infection virale transmise à l’homme par la piqûre de plusieurs espèces de moustiques, principalement Aedes aegyptiet, dans une moindre mesure, Aedes albopictus. La proximité des sites de reproduction des moustiques, généralement des étangs, est un facteur de risque important pour la propagation de l’infection qui conduit généralement à une maladie de type grippal, caractérisée par des symptômes tels que fièvre, fortes douleurs musculaires et articulaires, maux de tête, douleurs oculaires, nausées , des vomissements et des irritations cutanées, qui peuvent survenir dans la semaine suivant une piqûre de moustique. Dans les cas graves, la maladie peut provoquer une fièvre hémorragique avec des saignements importants dans différentes parties du corps, ce qui peut provoquer un collapsus complet et, rarement, être fatal.

L’épidémie de dengue au Soudan

Selon Muntasir Osman, directeur général des urgences au ministère de la Santé du Soudan, l’augmentation des cas déclarés de dengue serait due à la stagnation résultant des inondations anormalement importantes, avec des précipitations supérieures à la moyenne, qui en 2022 ont contraint les autorités de déclarer l’état d’urgence dans la plupart des 18 provinces du pays, et l’absence de mesures « préventives », telles que l’utilisation de répulsifs et de moustiquaires. « Pour des raisons économiques, le pays a perdu de nombreux emplois essentiels en matière de médecine préventive Osman a expliqué. Nous n’avons plus de gens qui travaillaient en santé observationnelle ou d’opérateurs qui préparaient les choses avant qu’un problème ne survienne”.

Comme il n’existe pas de traitement spécifique contre la dengue, la prévention et le contrôle de la maladie dépendent essentiellement d’une lutte antivectorielle efficace. L’OMS promeut une approche stratégique connue sous le nom de gestion intégrée des vecteurs (IVM) pour contrôler les moustiques vecteurs, y compris la sous-espèce Aedes (le vecteur de la dengue), une approche qui devrait être étendue pour supprimer les gîtes larvaires potentiels, réduire les populations de vecteurs et minimiser expositions par le biais de stratégies de contrôle des vecteurs pour les larves et les adultes (c.

Cependant, les données officielles indiquent une multiplication par huit du nombre de cas dans le monde au cours des 20 dernières années, avec environ la moitié de la population mondiale à risque. « L’augmentation globale alarmante du nombre de cas au cours des deux dernières décennies s’explique en partie par un changement dans les pratiques nationales d’enregistrement et de notification de la dengue – a noté l’OMS dans un rapport récent – . Mais c’est aussi la reconnaissance par les autorités du fardeau, et donc la pertinence de déclarer le fardeau de la maladie”.