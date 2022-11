Peut-être savons-nous quelle est la véritable cause de la mort de Bruce Lee

Contrairement à ce qui a été supposé jusqu’ici, le célèbre acteur et expert en arts martiaux Bruce Lee serait mort d’avoir bu trop d’eau et non d’une réaction allergique au médicament Equagesic.

Le célèbre acteur et expert en arts martiaux Bruce Lee ne serait pas mort d’un œdème cérébral dû à une réaction allergique à l’Equagesic, un médicament composé d’aspirine et de méprobamate, qui lui avait été administré comme analgésique par son amie et actrice Betty Ting Pei. chez elle à Hong Kong. Selon une équipe de recherche espagnole, l’œdème cérébral qui a coûté la vie à Lee le 20 juillet 1973 à l’âge de seulement 32 ans serait plutôt dû à une hyponatrémie, une condition qui refléterait une consommation inhabituellement élevée de liquides, qui dépasse l’excrétion rénale de l’eau. « Autrement dit – ont écrit les chercheurs dans un article qui vient d’être publié dans le Journal clinique du rein – , nous croyons que l’incapacité des reins à excréter l’excès d’eau a tué Bruce Lee”.

Bruce Lee est peut-être mort après avoir bu trop d’eau

Plusieurs facteurs suggèrent que Lee a peut-être ingéré un excès de liquides dans les heures précédant sa mort, lié à son alimentation, qui consistait à consommer beaucoup de jus et de boissons protéinées, et à la consommation de cannabis, qui provoque une soif accrue. « En résumé, Lee présentait de multiples facteurs de risque prédisposant à l’hyponatrémie résultant d’une interférence avec les mécanismes d’homéostasie de l’eau qui régulent à la fois la consommation d’eau et l’excrétion.ont ajouté les chercheurs.

Selon l’équipe, coordonnée par Priscila Villalvazo du Département de néphrologie et d’hypertension, IIS-Fundacion Jimenez Diaz UAM de Madrid, Bruce Lee serait mort « d’une forme spécifique de dysfonctionnement rénal : l’incapacité à expulser suffisamment d’eau pour maintenir l’homéostasie de « l’eau ».

« Ironie du destin – ont conclu les érudits – , Lee a rendu célèbre la citation » Be water my friend « , mais l’excès d’eau semble l’avoir tué à la fin”.

Œdème cérébral et causes de la mort de Bruce Lee

De nombreuses hypothèses ont été avancées sur les causes de la mort de Bruce Lee, qui font encore l’objet de discussions aujourd’hui. Outre l’hypersensibilité à Equagesic, plusieurs thèses ont émergé (de l’assassinat par la mafia à l’hypothèse la plus récente de 2018, liée à un coup de chaleur) qui n’ont pas été reflétées dans les résultats d’autopsie. L’test autoptique a indiqué la présence d’un œdème cérébral sévère, qui avait provoqué une augmentation de 13 % du poids du cerveau (en moyenne, le cerveau pèse environ 1 400 grammes, alors que dans le cas de Lee, il pesait 1 575 grammes), hors signes de lésions externes. Les deux seules substances trouvées dans le test sanguin étaient les composants de l’Equagesic et 4 grammes de cannabis, que Lee avait mâchés quelques heures avant sa mort. Quant au coup de chaleur, l’autopsie n’a révélé aucun signe de défaillance d’organes multiples, et le 20 juillet 1973 n’était pas non plus une journée plus chaude que la moyenne pour un été à Hong Kong.

Sur la base d’informations accessibles au public, les chercheurs pensent plutôt que l’hyponatrémie peut expliquer l’œdème cérébral, puisque les manifestations cliniques de cette affection, en particulier dans le cas de l’hyponatrème suraigu, sont principalement neurologiques.

L’hyponatrémie survient lorsque le corps contient trop peu de sodium par rapport à la quantité de liquide, et peut être due au fait que le corps retient plus d’eau. Cependant, certaines conditions peuvent amener une personne à boire des quantités excessives d’eau (polydipsie), ce qui peut contribuer à l’hyponatrémie. Il s’agit notamment d’un apport hydrique anormal et, comme mentionné, de facteurs qui augmentent la soif et la consommation d’eau, tels que la consommation de marijuana, qui dans le cas de Lee a été prouvée par autopsie, ainsi que des preuves d’utilisation répétée de liquides le jour de sa mort.

Selon les chercheurs, Bruce Lee aurait donc de multiples facteurs de risque qui prédisposent à l’hyponatrémie, en plus « d’une présentation clinique compatible avec l’hyponatrémie et d’une constatation nécroscopique d’œdème cérébral qui est la cause du décès en cas d’hyponatrémie sévère ».

« Le fait que nous soyons composés à 60% d’eau – ont souligné les savants – il ne nous protège pas des conséquences mortelles d’une consommation plus rapide que nos reins n’excrètent l’excès d’eau”.