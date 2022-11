Sexe éthique, zéro tabou et affinités électives : à quoi ressembleront les rencontres en 2023 (selon Bumble)

L’application de rencontres a interrogé ses utilisateurs du monde entier. Les résultats de l’enquête montrent qu’il devient de plus en plus important d’apparaître sans filtres pour les rendez-vous.

L’application de rencontres Bumble a interrogé plus de 14 000 personnes dans le monde et a publié ses prévisions pour 2023 pour savoir à quoi s’attendre dans le monde des rencontres en ligne. Une tendance se dégage très clairement : tout mettre dans l’assiette tout de suite. De la sexualité à l’éthique verte, la sélection se fera à la base. Les besoins émotionnels sont passés au premier plan, mais l’exposition au risque semble être devenue la nouvelle chimère.

Des hommes qui combattent le machisme à l’ancienne, l’effondrement des tabous, la nouvelle éthique du sexe. Les tendances à l’intérieur de l’application de rencontres indiquent clairement les nouvelles physionomies des relations et, enfin, ce dont nous avons besoin. « Nous avons vu que les gens sur Bumble donnent désormais la priorité à une identification claire de leurs limites. Ils peuvent être émotionnels, physiques, des drapeaux rouges à ne pas franchir, disant ouvertement combien ils veulent s’engager et ce qu’ils recherchent. Des conversations authentiques sont prendre de plus en plus de place pour se montrer sans filtres », a expliqué Naomi Walkland, vice-présidente de Bumble pour l’Europe. La recette pour faire fonctionner l’application de rencontres est la sincérité.

Au premier rendez-vous, mieux vaut ne pas parler de travail

Pour 54% des personnes interrogées, il doit y avoir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, c’est pourquoi une personne sur 10 explique qu’elle ne sortirait pas avec quelqu’un coincé dans un travail trop exigeant. Après la pandémie, il y a eu une forte refonte de l’espace à dédier à la profession. Deux millions de personnes en Italie ont démissionné en 2021, celles qui retournent sur le marché du travail recherchent des rôles offrant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et un rôle plus en accord avec leurs valeurs.

Ces données se reflètent dans l’analyse de Bumble. Le métier de partenaire acquiert donc une nouvelle valeur et pour ceux qui travaillent trop cela peut devenir un problème. Le travail plus flexible favorise également les relations à distance. 33% des personnes sur Bumble sont prêtes à démarrer une relation même avec quelqu’un qui vit dans une autre ville. Les limites géographiques semblent moins infranchissables depuis l’arrivée du travail intelligent. 14% des répondants envisagent de devenir un nomade numérique et de rencontrer des gens lors de leurs voyages.

L’exploration éthique du sexe

Une personne sur 8 envisage la non-monogamie éthique, aussi appelée « Enm ». Une philosophie relationnelle qui implique plus d’un partenaire en même temps et qui se répand de plus en plus. A tel point que les applications de rencontres discutent de l’opportunité d’insérer ou non un filtre pour la monogamie : 20 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles cherchaient à explorer leur sexualité plus en profondeur et qu’elles étaient ouvertes à l’expérimentation au-delà du sexe traditionnel.

Non seulement cela, une personne sur trois est prête à sortir même avec ceux qui ne reflètent pas leurs normes de beauté. 53 % ont mis la main en avant. Avant même d’entamer une relation, il souhaite connaître les désirs et les besoins sexuels de son éventuelle partenaire, afin d’éviter les mauvaises surprises ou de tomber sur des incompatibilités profondes dans une relation déjà entamée.

La renaissance de l’émotion

Dialogue et sincérité. 63% des personnes interrogées expliquent qu’elles essaient de mieux expliquer leurs besoins et leurs limites émotionnelles, 59% essaient d’être plus attentives aux besoins de l’autre, d’écouter plus attentivement et de déclencher des conversations constructives. 74% des hommes ont expliqué qu’ils renient la masculinité toxique. En d’autres termes, cet ensemble d’attitudes de « dur à cuire » qui étouffent les émotions. Le but est de défier les stéréotypes pour laisser émerger tout ce qui est sous l’armure.

De plus en plus de personnes ne veulent plus en faire le tour et préfèrent aller droit au but. Par exemple, le phénomène des rendez-vous verts est en train d’émerger. Il y a ceux qui ne veulent pas sortir avec ceux qui ne partagent pas les mêmes valeurs (même sur les questions environnementales), le même mode de vie, et les mêmes passions. Bref, c’est un hymne à l’affinité élective annoncée avant même le face à face. Une façon de jouer en terrain sûr, avec le risque de rater quelque chose.