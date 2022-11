Quand est le dernier événement de la saison 4 de Fortnite ? Dates et heures

La saison 4 de Fortnite a déjà un jour fixé pour son événement final : Fracture. Dans cette news on vous dit quelles sont la date et les heures de l’événement qui marquera la fin de la saison 4 du chapitre 3 de Fortnite et qui laissera place au nouveau chapitre 4. Tous les détails, juste en dessous :

Fortnite Saison 4 : événement final Fracture ; dates et heures

Le dernier événement de la saison 4 de Fortnite, appelé Fracture, aura lieu le samedi 3 décembre 2022 à 22h00 CET. Cette heure équivaut à ce qui suit dans différents pays hispanophones :

France (péninsule et îles Baléares) : 22h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

France (îles Canaries) : 21h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

Argentine, Brésil, Chili et Uruguay : 17h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

Bolivie, Cuba, République dominicaine et Venezuela : 16h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

Colombie, Équateur, Mexique, Panama et Pérou : 15h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua : 14h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

A la fin de l’événement, dont on ne connait toujours pas la durée, le jeu devrait entrer en période de maintenance pour la nouvelle saison de Fortnite. Cette saison sera la saison 1 du chapitre 4, et non la saison 5 du chapitre 3.

Nous ne savons pas non plus avec certitude combien de temps durera ce temps de maintenance, bien que si nous tenons compte des précédents, il semble prudent de supposer que vers 12h00 CET le dimanche 4 décembre 2022, les serveurs pourraient déjà être opérationnels pour joueurs à essayer Fortnite. Chapitre 4.

Dans tous les cas, nous avons un temps limité pour obtenir toutes les récompenses du Battle Pass de Fortnite Saison 4. N’oubliez pas que dans notre guide, nous vous expliquons comment accomplir toutes les missions et comment monter de niveau rapidement. Profitez-en pendant que vous le pouvez.

Sources: Twitter/FortniteJeu