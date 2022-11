Intel doit payer 949 millions de dollars pour breveter le troll VLSI pour un brevet de puce obsolète

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Dans sa bataille en cours contre VLSI, un fabricant aujourd’hui disparu de circuits intégrés (CI) personnalisés, Intel doit payer une lourde amende pour avoir enfreint un brevet délivré il y a près de deux décennies. Un jury fédéral au Texas a de nouveau tranché en faveur de VLSI, une société non opérationnelle appartenant à la société de capital-investissement Fortress Investment Group, condamnant Intel à payer 949 millions de dollars. C’est une somme que la société Santa Clara ne veut pas dépenser pour une technologie qui ne fonctionne même pas avec leurs dernières puces informatiques.

Le brevet en question a été acquis par VLSI auprès du fabricant de puces néerlandais NXP Semiconductors NV, et selon l’avocat du troll des brevets, il causerait « des millions et des millions d’infractions par seconde » dans les processeurs d’Intel. Le jury a été convaincu et VLSI a obtenu le montant total des dommages-intérêts qu’il réclamait.

Le brevet US7247552B2 couvre une « technique pour atténuer les problèmes de défauts causés par les contraintes appliquées aux plots de liaison ». La technologie brevetée améliorerait la conception de la puce avant le processus de fabrication proprement dit, en ajoutant des lignes métalliques factices pour interconnecter les couches afin d’augmenter la densité métallique des couches d’interconnexion.

Selon VLSI, le brevet était toujours utilisé par Intel pour ses architectures CPU Skylake et Cascade Lake, des processeurs lancés respectivement en 2015 et 2019. La technologie brevetée de VLSI remonte cependant à un dépôt de demande en 2005. Le brevet est toujours actif et devrait théoriquement expirer en 2025.

Selon Intel, la technologie contestée n’est pas du tout utilisée par ses processeurs ; Skylake et Cascade Lake utilisent des technologies développées en interne, a fait valoir Intel devant le tribunal, et le brevet VLSI ne fonctionnerait pas du tout avec les processeurs modernes. Inutile de dire que le fabricant de puces n’était pas satisfait du verdict et qu’il va faire appel.

L’amende de 949 millions de dollars est un nouvel épisode de la guerre juridique entre Intel et VLSI, ce dernier n’opérant que comme une coquille vide et un troll des brevets consacré à soutirer tout l’argent qu’il peut de l’ancienne société, toujours en activité. En mars, un jury du Texas a ordonné à Intel de payer plus de 2 milliards de dollars à VLSI, tandis qu’en avril, un deuxième procès s’est terminé en faveur d’Intel pour une prétendue violation de brevet de 3 milliards de dollars.