Zendaya travaille déjà sur le tournage de Dune : Partie 2 et n’hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux

Dune: Part 2 est en route pour sa première sur grand écran. Aujourd’hui, 17 novembre 2022, nous sommes à un peu moins d’un an de la suite tant attendue qui fait ses débuts, prévue pour le 3 novembre 2023. La production de ce deuxième volet a débuté le 18 juillet, mais n’a pas jusqu’à présent, un des protagonistes révèle qu’elle est (encore) plongée en plein tournage.

Zendaya se vante de vues pendant le tournage de Dune: Part 2

Zendaya a été le protagoniste des fans de Dune ces dernières heures. L’actrice populaire a posté sur son profil Instagram une capture du coucher de soleil à l’horizon de la mer de dunes à Abu Dhabi. « Je sais que j’ai été silencieux ces derniers temps, mais me voilà, travaillant comme d’habitude. Ce n’est pas grave, je t’envoie de l’amour depuis Arrakis », écrit l’interprète dans la capture d’écran que vous pouvez voir sous ce paragraphe. L’image a été récupérée par Collider.

Nous savons peu d’informations sur le film, bien que les plus notoires soient venues des nouveaux visages qui rejoignent le casting. Parmi eux, Christopher Walker se démarque, qui selon Deadline tiendra le rôle de L’Empereur, qui jouera un rôle fondamental dans cette suite. On sait également que Souheila Yacoub suivra dans le rôle de Shishakli, Austin Butler dans celui de Feyd-Rautha, Florence Pugh dans celui de la princesse Irulan et Léa Seydoux dans celui de Lady Margot, entre autres.

Comme il est logique, la suite comportera également le retour des interprètes qui ont dirigé la première partie. Timothée Chalamet et Zendaya dirigent un casting d’acteurs rejoint par Oscar Isaac (Leto Atreides), Javier Bardem (Stilgar), Zendaya (Chani), Jason Mamoa (Duncan Idaho), Dave Bautista (Glossu Rabban), Josh Brolin (Halleck) et Stellan Skasgard (baron Harkkonen). En cliquant sur ce lien, vous pouvez voir notre critique complète du film, que nous qualifions de « grande référence » de la science-fiction pour les années à venir.

Source : Collisionneur