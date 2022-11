AMD Advantage arrive sur les ordinateurs de bureau, ainsi que de nouvelles fonctionnalités d’amélioration des performances

Quelque chose à espérer : l’année dernière, AMD a annoncé une collaboration avec des équipementiers pour produire une nouvelle gamme d’ordinateurs portables de jeu baptisée « AMD Advantage ». Le badge Advantage avait des limitations strictes sur les versions, nécessitant les meilleurs processeurs Ryzen et cartes graphiques Radeon. Il n’était initialement disponible que pour les ordinateurs portables, mais récemment, AMD l’a étendu pour inclure les ordinateurs de bureau.

Lors de la récente présentation « together we advance_gaming » d’AMD, le géant de la technologie a annoncé l’extension du programme AMD Advantage déjà existant. La société a créé l’initiative pour faire savoir aux utilisateurs moins férus de technologie qu’ils obtenaient des performances haut de gamme de leur nouveau bureau pré-construit.

Le service a défini des exigences strictes sur les versions nécessaires à un ordinateur portable pour obtenir le badge AMD Advantage, telles qu’un processeur Ryzen 9, le meilleur GPU mobile actuellement disponible et un écran de 144 Hz ou supérieur. Suite au succès des ordinateurs portables AMD Advantage, il a décidé d’étendre le programme aux ordinateurs de bureau pré-construits.

Les exigences actuelles en matière de processeur pour les ordinateurs de bureau Advantage incluent soit un Ryzen 9 7900X, soit un Ryzen 9 7950X. Pour les cartes graphiques, le PC doit avoir une Radeon RX 7900 XT ou Radeon RX 7900 XTX. Le programme exige également une carte mère X670E.

Contrairement aux ordinateurs portables AMD Advantage, la société a ajouté plus d’exigences pour le badge de bureau, allant jusqu’à réglementer même le boîtier lui-même. Les ordinateurs de bureau Advantage doivent avoir un « châssis premium » avec une entrée sans outil, bien qu’AMD ne précise pas ce qui compte comme un châssis premium. Les fonctionnalités supplémentaires requises incluent au moins 2 To de stockage NVMe, un minimum de 32 Go de mémoire DDR5 prise en charge par EXPO, une alimentation 80+ Gold et le processeur doit être refroidi par liquide.

Les ordinateurs de bureau Advantage sont également préinstallés avec AMD Adrenalin, permettant aux utilisateurs de tirer pleinement parti des fonctionnalités du logiciel immédiatement. Ces options incluent Smart Access Memory (SAM), FidelityFX Super Resolution (FSR) et le dernier HYPR-RX annoncé.

L’HYPR-RX de Red Team combine plusieurs fonctionnalités d’amélioration des performances, offrant des fréquences d’images plus rapides et une latence plus faible en un seul clic. La nouvelle technologie utilise FSR pour augmenter les fréquences d’images et active à la fois « Radeon Boost » et « Radeon Anti-Lag », ce qui peut réduire considérablement la latence globale du système.

Une démo Dying Light 2 avec HYPR-RX activé a montré des fréquences d’images moyennes passant de 90 FPS à 166 FPS. Pendant ce temps, la latence du système est passée de 30 ms à seulement 11 ms. La fonctionnalité devrait arriver sur les GPU AMD à partir du début de l’année prochaine.

Dans l’ensemble, les nouveaux ordinateurs de bureau AMD Advantage semblent être un excellent point d’entrée pour certains utilisateurs. Surtout ceux qui ne veulent pas sélectionner des versions, réserver du temps pour construire un bureau, puis configurer l’ordinateur. Malheureusement, il n’y a aucune information sur le moment où les ordinateurs de bureau AMD Advantage atteindront les consommateurs.