Le Samsung Galaxy A52 commence à recevoir la mise à jour stable d’Android 13 (One UI 5)

Il est vraiment difficile de fournir une mise à jour majeure à un tas de téléphones, mais Samsung facilite beaucoup la mise à jour d’Android 13. Oui, Samsung a déjà commencé le déploiement d’Android 13 pour plus de dix de ses appareils et ajoute chaque semaine plus d’appareils à la liste. Un autre téléphone Samsung, le Galaxy A52 reçoit maintenant la mise à jour officielle One UI 5 basée sur Android 13.

Le voyage de mise à jour stable de One UI 5 a commencé dans la deuxième quinzaine d’octobre. Et en moins d’un mois, Samsung a publié la mise à jour pour les séries Galaxy S22, S21, Z Fold 4, Z Flip 4, Galaxy M32, Galaxy M52, Tab S8 et de nombreux autres téléphones Galaxy. Qui aurait pensé que les téléphones économiques et les téléphones de milieu de gamme recevraient une mise à jour majeure si tôt ? Dans le même temps, d’autres entreprises sont aux prises avec les tests bêta d’Android 13.

Le Samsung Galaxy A52 a été lancé au début de l’année dernière avec le système d’exploitation Android 11. Et l’appareil a reçu cette année la mise à jour Android 12, qui était la première mise à jour majeure de l’appareil. Maintenant, l’appareil reçoit sa deuxième mise à jour majeure qui est basée sur Android 13 One UI 5.

La mise à jour One UI 5 pour Galaxy A52 est en direct en Russie et est livrée avec un numéro de build A525FXXU4CVJB. Considérant qu’il s’agit d’un téléphone Samsung, la mise à jour sera bientôt publiée dans d’autres régions. Si vous êtes un utilisateur du Galaxy A52, attendez-vous à ce que la mise à jour soit importante, utilisez donc le WiFi pour télécharger la mise à jour.

Venons-en maintenant à ce qui rend cette mise à jour intéressante, ce sont les nouvelles fonctionnalités et améliorations. One UI 5 apporte des animations rapides et fluides, plus de palettes de couleurs, de nouveaux et grands widgets, une confidentialité et une sécurité améliorées et de nombreux autres changements. Étant donné que le journal des modifications de la mise à jour One UI 5 est à peu près le même pour tous les appareils, vous pouvez consulter le journal des modifications de la mise à jour S22 ici. La mise à jour met également à niveau le correctif de sécurité Android jusqu’en novembre 2022.

Comme mentionné précédemment, la mise à jour One UI 5 du Galaxy A52 est actuellement disponible en Russie, mais elle sera bientôt disponible dans d’autres régions. Si vous êtes un utilisateur du Galaxy A52, vous recevrez bientôt la mise à jour OTA sur votre téléphone si vous ne l’avez pas déjà reçue. Vous pouvez également vérifier la mise à jour manuellement en accédant à Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Il montrera si la mise à jour est disponible.

Avant de mettre à jour votre téléphone vers la mise à jour Android 13, n’oubliez pas de sauvegarder les données importantes et de charger votre téléphone à au moins 50 %.

