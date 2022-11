Jouer via vidéoprojecteur ? Tu dois savoir que

Grand écran + grands jeux = grand plaisir de jeu ! Une fois que vous avez joué aux jeux vraiment opulents sur un écran, vous ne voudrez probablement plus jamais revenir au téléviseur à écran plat « chétif ». Mais comme pour l’achat d’un téléviseur, tous les modèles ne sont pas adaptés au plaisir de jouer.

Les projecteurs conviennent-ils même aux jeux ?

Oui, mais avec des restrictions. Les projecteurs plus récents comme le Samsung The Freestyle ou le Xgimi Halo+ sont suffisamment lumineux et peuvent recevoir l’audio et la vidéo de la console de jeu via HDMI. Selon le rapport de projection, l’image de sortie est plusieurs fois plus grande que l’image sur les téléviseurs du même prix.

Cependant, la majorité des projecteurs actuels présentent des inconvénients par rapport aux téléviseurs en termes de résolution et de retard d’image. La résolution de l’image est généralement d’un maximum de 1920 par 1080 pixels – les projecteurs avec une résolution plus élevée sont très susceptibles d’utiliser un décalage de pixels innovant.

Les projecteurs moins chers offrent un taux de rafraîchissement de 60 Hz, tandis que la PlayStation 5 et la Xbox Series S|X vont jusqu’à 120 Hz. Le délai entre l’entrée du contrôleur et la sortie de l’image est plus important que cette valeur.

Les moniteurs et les téléviseurs ultra-rapides ont un temps de commutation ultra-rapide de 4 ms – le Xgimi Halo + que nous avons largement testé semble boiteux à 26,7 ms. En d’autres termes, le moniteur et le téléviseur peuvent afficher un jeu à 60 images par seconde en temps réel sans latence notable.

Les tireurs rapides ont besoin d’un projecteur réactif – et ces modèles sont chers. (Photo : BenQ)

Le projecteur est arithmétiquement en retard de 1,6 images par seconde. Trop de choses à suivre dans des jeux compétitifs comme Call of Duty. Suffisant pour jouer à des jeux de tir en solo, à des jeux de course ou similaires.

Projecteurs de jeu pour PS5 et Xbox Series S|X

Dans le segment plus cher, vous trouverez des projecteurs adaptés à la PlayStation 5 et à la Xbox Series S|X. En d’autres termes : le délai d’entrée-sortie est nettement inférieur, le taux de rafraîchissement à 120 Hz et la résolution 4K vous montre tous les détails de vos jeux PS5 et Xbox sur grand écran.

La génération actuelle de consoles produit des images jusqu’à 120 ips à autant de Hertz. (Photo/s : Sony | Microsoft)

Les projecteurs BenQ sont à l’avant-garde, comme le modèle W5700 avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz, un temps de réponse de 8 ms et une résolution 4K native. Le point de coût est de 2 599 euros, ce qui est bien sûr cher.

En dessous se trouve le Xgimi Horizon Pro à un bon 1 700 euros. Il est plus lumineux que le W5700, mais accuse un léger retard en termes de latence et de netteté.

BenQ W5700 (à gauche) et Xgimi Horizon (à droite) sont deux projecteurs adaptés au jeu à bon prix. (Photo / s: BenQ | Xgimi)

Avantages du vidéoprojecteur par rapport à un téléviseur

Qu’il s’agisse d’un modèle avec une résolution Full HD ou 4K, une latence faible ou légèrement supérieure : les projecteurs surpassent les téléviseurs dans les jeux à plusieurs égards. Les écrans plats abordables offrent une taille d’écran maximale de 75 pouces.

En revanche, même les projecteurs bon marché ont une taille d’écran de 80 à 120 pouces, c’est pourquoi les « gros » jeux comme « The Elder Scrolls V : Skyrim » ont l’air vraiment énormes !

Des aventures épiques comme Skyrim ne demandent qu’à être diffusées sur grand écran !

Si vous n’avez pas besoin du projecteur, vous enroulez à nouveau l’écran – l’accessoire multimédia ne perturbe pas l’ameublement de la maison, contrairement à un téléviseur qui prend toujours de la place sur le mur.

Les projecteurs surpassent également leurs homologues à écran plat en matière de son. Les projecteurs sont maintenant compacts, mais ont toujours suffisamment de volume pour accueillir des haut-parleurs de bonne qualité. Si le son du haut-parleur intégré ne vous suffit pas, il vous suffit de connecter un système audio à votre projecteur et d’augmenter la sensation de cinéma.

Les audiophiles ne jurent que par les vrais systèmes de son surround comme celui-ci. (Photo : Pixabay)

Ensuite, il y a la consommation électrique. Les téléviseurs à écran plat modernes ne sont plus énergivores, mais les projecteurs consomment encore moins d’énergie. C’est facile pour le portefeuille en période de hausse des coûts énergétiques.

Beurre près du poisson : à quoi faut-il faire attention lorsque l’on achète un vidéoprojecteur gaming ?

Faites correspondre les connexions et les câbles

Le projecteur et la console de jeu doivent correspondre. Depuis la PlayStation 3 et la Xbox 360, les ports HDMI sont devenus la norme. Cependant, la version dans laquelle les prises émettent leurs signaux diffère et joue un rôle important dans la quantité d’informations et la fréquence d’images.

PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch utilisent HDMI 1.4 ; les dernières consoles PlayStation 5 et Xbox Series S | X utilisent HDMI 2.0.

Assurez-vous également d’utiliser le bon câble HDMI. (Photo : Forum HDMI)

Les câbles 1.4 fonctionnent également sur HDMI 2.0, mais des fonctions telles que la lecture à 120 Hz manquent.

Votre vidéoprojecteur actuel devrait être en mesure d’offrir HDMI 2.0 pour être à l’épreuve du futur.

Mode jeu et faible latence

Beamer n’est pas seulement Beamer. Tous les projecteurs conviennent à la lecture multimédia, mais seuls quelques-uns sont suffisamment puissants pour les jeux.

La bonne nouvelle est que même de nombreux modèles d’entrée de gamme bon marché ont un mode de jeu qui réduit la latence. Le décalage ne doit pas dépasser 27 ms afin d’afficher les jeux presque sans aucun retard.

La spécification Hertz ne fournit aucune information sur les images par seconde, mais constitue un indicateur important pour évaluer la qualité de reproduction de l’image en mouvement sans traces. (Photo : BenQ)

Pour les jeux compétitifs – c’est-à-dire « Call of Duty », « Fortnite » ou « FIFA 23 » – les projecteurs de jeu dédiés avec une latence de 8 ms ou moins sont le bon choix.

Le deuxième numéro est Hertz. Combien de fois par seconde votre projecteur peut-il réellement rafraîchir l’image ? La spécification Hertz fournit des informations à ce sujet. Plus il est élevé, plus la reproduction de l’image est nette et nette, quel que soit le nombre d’images internes du jeu par seconde. Chaque projecteur peut gérer 60 Hz, 120 Hz devrait être la norme pour vous en tant que joueur.

Taille et luminosité de l’image

Les projecteurs fonctionnent un peu différemment des téléviseurs. Au lieu d’une diagonale d’écran fixe, la distance entre le projecteur et l’écran en conjonction avec le rapport de projection détermine la taille de l’image.

Vous devez vérifier au préalable si la taille de l’image que vous pouvez et souhaitez réaliser dans votre pièce. Parce que cela influence considérablement le choix du modèle. Certains projecteurs ont un rapport de projection variable, vous pouvez donc les ajuster à vos besoins.

La majorité des projecteurs ont un rapport de projection fixe, ce qui rend l’installation un peu moins flexible.

A gauche les performances de projection du Xgimi Halo+ à la lumière du jour – à droite dans une pièce sombre.

Contrairement à un téléviseur, vous ne regardez pas directement l’image du projecteur, vous ne voyez que la projection de l’écran. Cela peut sembler trop sombre à la lumière du jour si le projecteur n’a pas assez de lumens ANSI. Les projecteurs avec 1 200 lumens ANSI ou moins conviennent aux pièces sombres.

Les projecteurs se situent entre 1 200 et 2 200 lumens ANSI, ce qui fournit suffisamment de lumière avec les fenêtres ouvertes par temps nuageux pour évoquer une projection utilisable sur l’écran. Tous les projecteurs avec plus de 2 200 lumens ANSI sont considérés comme adaptés à la lumière du jour, vous n’avez donc pas à vous soucier des fenêtres sombres ou du bon temps.

Il n’y a donc pas beaucoup d’aspects auxquels vous devez prêter attention afin de trouver un projecteur adapté aux jeux. Équipé d’un projecteur décent, vous amenez votre expérience de jeu à un tout autre niveau !

