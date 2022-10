De nombreux utilisateurs d’Instagram signalent des suspensions de compte après une panne du matin

En bref : peu de choses sont plus frustrantes que de consulter votre site Web préféré et de le voir en panne pour une raison ou une autre. Le plus souvent, le site récupère rapidement et vous pouvez continuer votre journée. Cependant, certains utilisateurs d’Instagram attendent toujours après près de huit heures pour retrouver l’accès à leurs comptes, qui semblent avoir été supprimés ou suspendus de manière aléatoire.

Le tracker de panne de site Web Downdetector a commencé à être inondé de rapports d’utilisateurs perdant l’accès à Instagram ce matin. Des milliers d’utilisateurs semblent avoir été touchés. L’équipe d’assistance d’Instagram reconnu que la plate-forme rencontre des « problèmes » non spécifiés.

La panne a commencé vers 9 h HAE lundi. De nombreux utilisateurs se sont tournés vers Twitter, rapports plusieurs problèmes, y compris des test de suspension arbitraires indiquant qu’ils avaient violé les directives de la communauté. D’autres ont affirmé que lorsqu’ils ont essayé de se connecter, ils ont reçu des erreurs « utilisateur introuvable ». Plusieurs personnes qui ont réussi à s’inscrire se sont plaintes que le nombre de leurs abonnés était en baisse.

Quelqu’un a-t-il déjà récupéré son compte avec succès ? Parce que les mines apparaissent toujours comme « interdites/suspendues » — ✨Maureen✨ (@MaureensMirror) 31 octobre 2022

Environ une heure après les rapports initiaux, Instagram a confirmé que le site avait des problèmes mais n’avait plus d’informations sur la cause ou sur le moment où il reprendrait son fonctionnement normal. De nombreux utilisateurs signalent avoir retrouvé l’accès, mais d’autres rencontrent toujours des problèmes au moment de la publication.

Il est difficile de déterminer l’ampleur de la panne. Downdetector a enregistré plus de 7 500 plaintes à son apogée, mais ce ne sont que des rapports de personnes qui ont pris la peine d’aller sur le site et d’enregistrer une panne. Elle ne semble pas non plus localisée. Les plaintes sur Twitter incluent des utilisateurs d’Amérique du Nord et du Sud et de nombreuses régions d’Europe et d’Asie.

🚨Être suspendu au hasard ne se produit pas seulement aujourd’hui (31/10)🚨

c’est arrivé à beaucoup d’entre nous il y a des semaines ou des mois‼️ juste parce qu’il y a un plus grand nombre de personnes touchées aujourd’hui

nous espérons sincèrement qu’Instagram pourra régler ce problème pour tous les ac suspendus #instagramdown pic.twitter.com/9RMLfBkg7M — » ADÉLAÏDE 🐈‍⬛🎀 (@cying09_xx) 31 octobre 2022

Jusqu’à présent, Instagram n’a eu aucune explication sur les bugs rencontrés. Certains des effets perçus, notamment les suspensions aléatoires, ne semblent pas être spécifiquement liés à la panne. Un utilisateur souligne que ces choses se produisent régulièrement depuis des semaines, voire des mois.

Les pannes sont relativement courantes pour tout site Internet. Certaines sont planifiées, comme la maintenance de routine, qui ne dure généralement jamais plus d’une heure. D’autres ont des causes inconnues mais disparaissent assez rapidement, généralement en quelques heures.

Les attaques DDoS délibérées lancées par des pirates provoquent parfois les pannes les plus prolongées. Cela ne semble pas être le cas ici, mais nous continuons sur huit heures à ce stade, avec le problème seulement partiellement résolu et aucun autre mot d’Instagram Comms.