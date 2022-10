Apple a déjà envisagé de fabriquer un iPad en plastique avec un clavier moins cher – serait-ce si mauvais ?

Apple a récemment présenté l’iPad de 10e génération avec un nouveau design et un nouveau prix plus élevé, ce qui rend le produit moins attrayant pour les écoles et les étudiants. Il semble que la société sache qu’elle ne parvient pas à atteindre ces consommateurs – Apple a déjà envisagé de sortir un iPad en plastique avec un clavier pour concurrencer les Chromebooks. Ça n’est jamais arrivé, mais peut-être que ça aurait dû.

Un iPad en plastique livré avec un clavier moins cher

Selon un récent Bloomberg rapport, Apple a envisagé en interne de lancer un iPad avec un dos en plastique (qui, je suppose, ressemblerait à un iPhone 5c géant). Mais plus que cela, cet iPad serait également livré avec un clavier en plastique inclus dans la boîte.

Avec ce produit, Apple voulait rivaliser sur le segment des Chromebooks, qui coûtent moins de 200 dollars selon les modèles. L’objectif était de vendre l’iPad en plastique plus le clavier pour moins de 500 $. Ce projet n’a jamais vu le jour jusqu’à présent, et le rapport indique que l’idée a probablement été « abandonnée » par Apple.

Pourtant, il est clair qu’Apple veut concurrencer d’une manière ou d’une autre les tablettes et les ordinateurs portables moins chers. Il n’est pas étonnant que l’iPad de neuvième génération reste dans la gamme pour le même prix de 329 $ qu’auparavant, tandis que l’iPad 10 est sorti pour 449 $. L’entreprise est tout à fait consciente que son nouveau produit n’est pas vraiment attrayant pour les écoles.

Où l’iPad échoue comme alternative pour les écoles

Pour être juste, je ne pense pas que le problème soit le prix de l’iPad lui-même, bien que le nouvel iPad 10 soit assez cher pour ce qu’il offre. L’iPad de neuvième génération à 329 $ a certainement un matériel plus performant que la plupart des Chromebooks dans la même catégorie de prix. Mais Apple a définitivement un point faible en ce qui concerne les accessoires iPad.

Même les Chromebooks qui coûtent moins de 200 $ sont équipés d’un clavier et d’un trackpad par défaut. D’un autre côté, Apple ne livre aucun iPad avec un clavier.

Prenons l’exemple du nouvel iPad de 10e génération. Son prix est de 449 $ pour sa version Wi-Fi de 64 Go, mais de nombreux étudiants voudront également un clavier pour l’utiliser comme ordinateur portable. Le nouveau Smart Keyboard Folio d’Apple, qui est un clavier complet avec un trackpad, coûte 249 $. Cela place l’iPad 10 dans la fourchette de prix de 700 $, soit presque le prix d’un MacBook Air M1.

Pour l’iPad 9, Apple vend toujours le Smart Keyboard d’origine (sans trackpad) pour 159 $. Il est certainement moins cher que les claviers plus sophistiqués d’Apple, mais coûte toujours presque le même prix qu’un Chromebook entier. Ensemble, l’iPad 9 plus le clavier intelligent coûtent au moins 488 $. Et, si vous considérez le prix de l’Apple Pencil, c’est 99 $ de plus.

Microsoft vend son propre clavier avec trackpad intégré pour la tablette Surface Go à 399 $ pour moins de 100 $. À ce stade, le kit iPad complet est beaucoup plus cher que ses concurrents. Les consommateurs réguliers ne voient certainement pas d’inconvénient à dépenser plus pour un iPad, mais ce n’est pas le cas pour de nombreuses écoles et étudiants.

Comment Apple pourrait-il changer cela ?

L’idée d’avoir un iPad en plastique n’est peut-être pas la meilleure façon de pousser l’iPad sur le marché des tablettes d’entrée de gamme. Après tout, l’iPad à 329 $ est en aluminium. Cependant, l’entreprise pourrait faire certaines choses pour rendre l’iPad plus attrayant pour les étudiants.

Personnellement, je pense qu’Apple devrait se concentrer sur un seul modèle d’entrée de gamme au lieu de deux. Un prix de 399 $ serait un bon endroit pour l’iPad 10. Mais plus que cela, Magic Keyboard Folio devrait coûter beaucoup moins de 249 $ – je dirais 159 $ au plus. De cette façon, les consommateurs auraient un combo iPad plus clavier pour moins de 560 $ qui peut rivaliser même avec les ordinateurs portables de milieu de gamme.

Et si Apple veut vraiment continuer à vendre ses anciens iPad avec un design vieux de dix ans comme l’iPad 9, il devrait commencer à 299 $ avec Smart Keyboard au prix de 99 $. Cette combinaison rendrait l’iPad d’entrée de gamme plus attrayant, en particulier sur les marchés émergents, où les iPad peuvent coûter jusqu’à trois fois plus cher que les ordinateurs portables Windows d’entrée de gamme.

Que changeriez-vous dans la gamme d’iPad pour en faire une meilleure option pour les étudiants ? Faites-le moi savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :