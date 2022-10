Tout ce que vous devez savoir sur l’événement Day of the Dead dans Pokémon GO

Halloween apportera la touche finale à Pokémon GO avec l’événement Day of the Dead. Du 1er novembre à 10h00 au 2 novembre à 20h00 (heure locale) vous pourrez accéder à divers contenus thématiques liés à la fête aztèque. Parmi les nouveautés, les débuts de trois Pokémon avec des skins spéciaux se démarquent : Duskull, Dusclops et Dusknoir avec une couronne cempasúchil.

Parmi le contenu, le défi de la collection se démarque, qui à la fin fera face à un Alolan Marowak en récompense, en plus de recevoir un Pokocho et de l’encens. Les joueurs situés en Amérique latine et dans les Caraïbes verront un nombre accru de Pokémon sauvages pendant que l’événement est actif.

Ensuite, nous vous laissons avec tout ce que le Jour des Morts donnera de lui-même. L’astérisque à côté du nom du Pokémon indique ceux qui auront une chance d’apparaître dans une version brillante. Pour faire évoluer un Duskull en Dusclops, vous devrez investir 25 bonbons Duskull, et si vous voulez que Dusclops évolue en Dusknoir, le montant est de 100.

Tout le contenu de l’événement Day of the Dead dans Pokémon GO

pokémon fait ses débuts

Crépuscule avec couronne de cempasuchil*

Dusclops avec couronne de cempasuchil

Dusknoir avec couronne de cempasuchil

rencontres sauvages

Cube*

Chinchou*

creux*

Rosélia*

litwick*

Swirlix*

Crépuscule avec couronne de cempasuchil*

Drifloon*

Yamask*

Rencontres pour les modules d’encens et d’appâts

Cube*

creux*

flore solaire

Rosélia*

Drifloon*

Yamask*

Swirlix*

chien*

Crépuscule avec couronne de cempasuchil*

Rencontres sauvages des tâches de recherche sur le terrain

Cube*

Rosélia*

litwick*

chien*

Crépuscule avec couronne de cempasuchil*

raids

Une étoile

Crépuscule avec couronne de cempasuchil

Trois étoiles

dragonite

Sableeye*

Drudigon*

Cinq étoiles

méga raids

bonus d’événement

Les modules de leurre activés pendant l’événement dureront 90 minutes.

Double Candy par prise.

L’encens (à l’exception de l’encens d’aventure quotidienne) activé pendant l’événement durera 90 minutes.

Source : Pokémon GO