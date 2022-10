Newegg rembourse le client qui a reçu la boîte RTX 4090 remplie de poids

WTF ? ! Payer mille et demi de dollars pour une carte graphique est une décision importante, mais ces préoccupations disparaissent souvent lorsque vous profitez de fréquences d’images fulgurantes à haute résolution. Cependant, ce qui vous donnera des remords à l’acheteur, c’est d’ouvrir une boîte RTX 4090 et de la trouver remplie uniquement de poids. Heureusement pour la personne impliquée, le vendeur Newegg lui a remboursé intégralement.

L’étrange histoire a commencé il y a quelques jours lorsque l’utilisateur de Reddit u/NuclearInnardsBeep a publié une photo de ce qu’il prétendait être à l’intérieur de la boîte RTX 4090 qu’ils avaient commandée à Newegg : rien d’autre que quelques gros blocs de métal.

L’affiche a également affirmé qu’au lieu de répondre, Newegg a verrouillé son compte lorsqu’il s’est plaint au site de ventes, ce qui donne l’impression que la société a supposé qu’il s’agissait d’une arnaque. Mais il a maintenant été confirmé que le compte n’a été suspendu que quelques jours pendant que l’enquête a eu lieu, comme c’est la pratique habituelle de Newegg lorsqu’il s’agit de cas de fraude.

Eric Wein, responsable des relations publiques et des partenariats chez Newegg, a déclaré à Tom’s Hardware qu’il était « incapable de déterminer la source du vol » et que le client a été entièrement remboursé et son compte rétabli.

« Le colis a été pesé à la fois chez Newegg et par le transporteur. Son poids était le même et standard dans les deux mesures pour cette carte graphique 4090 », a écrit Wein. Il a confirmé qu’il s’agissait « du seul cas de fraude comme celui-ci » et que « Newegg considère qu’il s’agit d’un cas client résolu ».

Toute la situation a apporté beaucoup d’arguments passionnés. De nombreux commentateurs ont soulevé des questions quant à savoir s’il s’agissait d’une arnaque, soulignant des divergences apparentes telles que l’absence d’éraflures ou de marques de compression sur le carton intérieur de la boîte que l’on s’attendrait à voir à partir de blocs de métal en vrac transportés non sécurisés. Fait intéressant, le Redditor a également pris des photos des coins endommagés de la boîte avant de l’ouvrir car il allait se plaindre à Newegg de l’état du packaging.

Il faut se demander si Newegg aurait réagi de la même manière si l’incident n’était pas survenu peu de temps après la débâcle de Gamers Nexus, qui a vu la société modifier sa politique de retour en boîte ouverte suite aux tentatives de l’hôte Steve Burke de retourner une carte mère. Il a affirmé que les broches étaient pliées et qu’il y avait des traces de pâte thermique autour du PCB, bien que Burke n’ait même jamais ouvert la boîte.

Burke avait proposé de payer le Redditor au prix fort pour la boîte et les poids afin que Gamers Nexus puisse enquêter et « clouer Newegg au mur s’ils font cela ».