Pour les collectionneurs uniquement : téléchargement gratuit de 35 Go de manuels PS2, SNES et Atari

Les jeux vidéo sont bien plus que des logiciels

La conservation du jeu vidéo est un sujet dont on parle beaucoup ces derniers temps. Il est vraiment triste qu’à l’ère de l’information, des jeux vidéo complets soient perdus, faisant ainsi disparaître des pièces culturelles qui pourraient être une Source d’inspiration pour de nouveaux créateurs. Les fabricants eux-mêmes ne font rien non plus pour préserver leurs œuvres. Notre gouvernement a également présenté des mesures pour éviter que certains jeux vidéo ne tombent dans l’oubli, mais comme le pensent de nombreux petits développeurs et passionnés, la route qu’ils ont présentée semble être uniquement à des fins de collecte.

Au-delà de l’expérience de jeu, force est de reconnaître que les jeux vidéo sont bien plus que des lignes de code. Il y a des années, quand seul le format physique existait, les jeux vidéo étaient accompagnés de manuels que certains d’entre nous ne savaient pas apprécier. En eux, ils nous expliquaient les principes de base du gameplay, ainsi que des explications sur la tradition et l’intrigue de celui-ci. Certains manuels étaient très simples. Ils ont juste fait un simple examen des commandes du jeu vidéo. Cependant, d’autres étaient des œuvres d’art authentiques. Il y avait ceux qui ont étudié le manuel avant d’insérer le jeu dans la console, tandis que la grande majorité est passée sans rien lire.

Ce collectionneur veut éviter que les manuels de jeux vidéo ne se perdent à jamais

Le conservateur de jeux vidéo Kirkland ne s’est pas seulement inquiété du fait que les générations futures aient accès aux jeux vidéo qui sortent aujourd’hui. Cela a également fonctionné pour que les manuels de jeux vidéo ne finissent pas à la décharge. Depuis des années, Kirkland numérise les manuels de ses collections en haute qualité. Maintenant qu’il a terminé une superbe série, il a mis en ligne un énorme fichier pour que tout curieux (ou nostalgique) de cette époque puisse consulter ces petites brochures.

La nouvel ensemble vient d’être téléchargé dans les archives il contient des scans de manuels PlayStation 2. Ceci s’ajoute aux autres manuels qu’il a déjà téléchargés il y a quelque temps pour la Super Nintendo et d’autres consoles. On estime que la PS2 comptait environ 4 000 jeux au total. Kirkland a réussi à numériser les manuels de 1 900 d’entre eux. Tous les manuels proviennent de la version américaine et sont numérisés en pleine résolution. L’ensemble, une fois compressé, occupe environ 17 Go.

Kirkland se penche sur les sociétés de jeux vidéo

Selon Kirkland dans son entretien avec Kotaku, il a investi des dizaines de milliers de dollars dans des jeux pour sa collection, en même temps qu’il a investi énormément d’heures dans la numérisation et l’édition des manuels.

Bien qu’il soit passionné par cet univers, le collectionneur reconnaît que ce travail qu’il fait doit incomber aux entreprises elles-mêmes. Après tout, c’est l’histoire même de ces sociétés de jeux vidéo qui se perd avec le temps.