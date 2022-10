Les abeilles savent lire les chiffres comme nous

Ceci est démontré par une nouvelle étude publiée dans PNAS coordonnée par l’française Rosa Rugani du Département de psychologie générale de l’Université de Padoue.

Les abeilles ont des compétences numériques très similaires à celles des humains. Ils peuvent en effet attribuer un sens numérique aux chiffres et les classer par ordre croissant, tout comme nous. C’est ce que démontre une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique PNAS qui impliquait des chercheurs des Universités de Padoue, Toulouse et Lausanne, coordonné par la chercheuse française Rosa Rugani du Département de psychologie générale de l’Université de Padoue, qui étudie depuis plus d’une décennie les bases biologiques des processus cognitifs. La recherche intitulée « Un cerveau d’insecte organise les nombres sur une ligne numérique mentale de gauche à droite”, fournit une preuve directe de la capacité des abeilles à représenter les nombres dans l’ordre croissant, en plaçant le plus petit à gauche et le plus grand à droite, selon un modèle spatial qui évoque la ligne dite des nombres mentaux humains (LMN).

Abeilles et nombres par ordre croissant

Pour démontrer l’ordre spatial des nombres chez les abeilles, les chercheurs ont d’abord entraîné un groupe d’abeilles captives à associer le chiffre trois (représenté comme une quantité sur un panneau) à une savoureuse récompense sucrée. Après trente séances d’entraînement, les chercheurs ont présenté aux abeilles un panel avec un plus grand nombre (cinq) et un avec un plus petit nombre (un) sur lequel elles avaient été formées, et on leur a donné le choix, c’est-à-dire de faire correspondre celui-ci. quantité en volant vers la droite ou vers la gauche, en direction de deux autres panneaux.

Devant le panneau avec un plus petit nombre (un), les abeilles entraînées sur « trois » cherchaient la récompense près du panneau de gauche, tandis que lorsque le panneau représentait un plus grand nombre de chiffres (cinq), les abeilles se dirigeaient vers la droite. Des résultats similaires ont été obtenus en répétant le test après avoir entraîné les abeilles à associer la récompense à d’autres quantités (une et cinq) puis en leur montrant ensuite le panneau avec les trois, ce qui montrait que les hyménoptères mellifères voyaient un nombre inférieur à celui initial. allaient vers la gauche, tandis que ceux qui en voyaient un plus grand allaient vers la droite. Cela a également été observé lorsque les abeilles ont été placées devant deux panneaux représentant trois personnages : ceux formés avec un personnage toujours dirigé vers la droite, tandis que ceux formés avec cinq personnages se sont dirigés vers la gauche.

Récemment, l’ordre spatial des nombres a également été démontré chez diverses espèces animales telles que les macaques et les poussins de poulet domestiques. Mais la démonstration que les abeilles ont aussi un petit nombre à gauche et un plus grand nombre à droite, tout en ayant des cerveaux considérablement plus petits et beaucoup moins de neurones, a mis en lumière la convergence des stratégies de traitement numérique qui existent entre des cerveaux de complexité différente malgré de profondes différences évolutives.

« Nos résultats montrent que l’association entre espace et numéroté est cohérente dans diverses espèces, y compris les humains, soutenant l’hypothèse d’une représentation numérique enracinée dans l’organisation des systèmes nerveux latéralisés dans lesquels les deux hémisphères traitent l’information différemment. – précise Rugani -. Cette caractéristique commune et ancienne, qui se produit dans un large éventail de vertébrés et d’invertébrés, a peut-être aidé plusieurs espèces à mieux traiter différents types d’informations, ce qui suggère que la capacité d’ordonner spatialement les nombres est probablement apparue chez plusieurs espèces, avec des asymétries dans le traitement des informations. informations entre les hémisphères gauche et droit du cerveau« .

« Cette recherche– a conclu Rugani – indique que la prédisposition à cartographier les nombres dans l’espace par ordre croissant est incorporée dans l’architecture des systèmes neuronaux des organismes, quelle que soit leur complexité« .