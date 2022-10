Asus RTX 3060 Ti mis à jour avec une mémoire GDDR6X plus performante

TL; DR : Des rumeurs ont commencé à circuler le mois dernier à propos de plusieurs mises à jour de cartes GeForce RTX 3000. Malgré aucune annonce officielle de Nvidia, un RTX 3060 Ti révisé doté de 8 Go de GDDR6X a récemment été repéré sur le site Web d’Asus. La nouvelle révision augmenterait les performances de référence synthétiques de la carte jusqu’à 10% de plus que le modèle GDDR6 précédent.

Les SKU actualisés peuvent être trouvés sur le site Web d’Asus, contenant le même nombre de cœurs CUDA et d’fréquences boost que les déclinaisons TUF OC et non-OC d’origine. La différence réside dans les performances de la nouvelle mémoire graphique à double débit de données 6X (GDDR6X), qui augmente les vitesses de la mémoire de 14 Gbps à 19 Gbps et la bande passante de la mémoire de 448 Go/s à 608 Go/s.

Les exigences de connexion d’alimentation pour les nouvelles cartes semblent également avoir augmenté, passant du connecteur 1×8 broches d’origine à une configuration de connecteur 2×8 broches.

GDDR6 a été introduit avec la sortie des RTX 2080 Ti, 2080, 2070, 2060 et 1660 Ti de Nvidia. La mémoire mise à jour, GDDR6X, a fait sa première apparition avec la sortie des modèles RTX 3080 et 3090 en septembre 2020.

GDDR6X offre une augmentation de la bande passante par broche ainsi qu’une réduction de plus de 15 % de la consommation électrique globale. Cependant, la diminution de la consommation d’énergie est souvent éclipsée par le besoin de puissance de la VRAM pour supporter les vitesses accrues.

Les performances supplémentaires de GDDR6X représentent une augmentation de 36 % de la bande passante mémoire globale pour les nouvelles références 3060 Ti. Bien qu’aucun benchmark de jeu ou de productivité n’ait encore fui, un rapport précédent de Videocardz indique une augmentation de plus de 1000 à 2000 points dans les benchmarks 3DMark Time Spy et Fire Strike par rapport aux modèles GDDR6 d’origine.

Deux autres cartes RTX 3000, la RTX 3060 8 Go (GA106 128bit 8GD6) et la RTX 3070 Ti équipée de GDDR6X (GA102 256bit 8GD6X) ont également été mentionnées dans les rumeurs de rafraîchissement. Même s’il n’y a pas eu d’annonce officielle, la précision de la fuite du 3060 Ti amène certains à croire que la version de rafraîchissement des 3060 et 3070 Ti n’est peut-être pas loin derrière. Mais comme nous l’a montré le « délancement » du RTX 4080, les fuites et les annonces ne signifient rien tant qu’un produit n’est pas réellement disponible et en main.