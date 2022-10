L’origine d’un groupe très rare de météorites a été découverte : parce que c’est une information précieuse

Seules des chondrites carbonées de 9 Cl ont été récupérées sur Terre, parmi les météorites les plus rares de tous les temps. Maintenant, enfin, nous savons d’où ils viennent.

Deux chondrites carbonées très rares Cl. Crédit : wikipédia

Les scientifiques ont déterminé l’origine de l’un des groupes de météorites les plus rares à précipiter sur Terre, les chondrites carbonées Cl. Ce sont des roches spatiales délicates et poreuses formées il y a plus de 4 milliards d’années, qui contiennent du carbone, de la magnétite, de la pyrrhotite, des sulfates hydratés et d’autres éléments qui rappellent la chimie du système solaire primordial en formation. A ce jour, seuls neuf exemplaires sont connus. Le soi-disant lithotype, ou le point de référence pour classer toute la famille, est la météorite Ivuna, qui est tombée en 1938 près de la ville homonyme en Tanzanie (Afrique) et s’est ensuite fragmentée en trois morceaux, pour un poids total de 705 grammes. . D’autres chondrites carbonées de type Cl célèbres sont la météorite d’Alais de 6 kilogrammes, tombée en 1806 près d’Alès en France ; la météorite d’Orgueil de 14 kilogrammes (fragmentée en 20 morceaux) tombée en 1864 à Orgueil ; et la météorite de Revelstoke, tombée en 1965 au Canada et dont il ne reste que deux minuscules fragments d’un gramme chacun. Grâce à la nouvelle étude, nous savons maintenant que ces anciennes pierres spatiales proviennent de la « périphérie » du système solaire, une région éloignée à des milliards de kilomètres de la Terre.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Origins Laboratory de l’Université de Chicago, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de la Carnegie Institution for Science de Washington, du Kanagawa Institute of Technology à Atsugi (Japon), de l’Université de Tokyo et de nombreux autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Timo Hopp, professeur au Département des sciences géophysiques et à l’Institut Enrico Fermi de l’université américaine, sont parvenus à leurs conclusions après avoir comparé la composition chimique de l’astéroïde de type C (162173) Ryugu avec celle des chondrites carbonées. Les précieux échantillons de Ryugu ont été récupérés par la sonde Hayabusa 2 de l’Agence spatiale japonaise (JAXA) en juillet 2019, grâce à une fascinante mission de « bombardement » avec une balle en cuivre de 2,5 kilogrammes. Les fragments récupérés avec une sorte d’aspirateur sont arrivés sur Terre en 2020 et ont depuis fait l’objet d’analyses approfondies.

Ryugu, en fait, fait partie d’une classe d’astéroïdes appelés astéroïdes carbonés ou de type C qui sont riches en eau, carbone et autres composés organiques remontant à la formation du système solaire. Ils sont nés il y a plus de 4 milliards d’années dans la ceinture de Kuiper, une zone reculée du système solaire entre la distance de Neptune (environ 30 unités astronomiques) et 50 unités astronomiques. Une UA correspond à environ 150 millions de kilomètres, la distance entre le Soleil et la Terre. En comparant les éléments Ryugu avec ceux des chondrites carbonées de type Cl, il a été déterminé que les deux proviennent de la même région de l’espace. En effet, les chercheurs n’excluent pas que tous puissent provenir du même astre parent. « En comparant les formes du fer dans les astéroïdes et les météorites, nous avons appris que Ryugu est très similaire aux chondrites CI », a déclaré le professeur Sara Russell, co-auteur de l’étude et scientifique au Département des sciences de la Terre du Musée, dans un communiqué de presse. d’Histoire Naturelle de Londres.

Connaître précisément l’origine et la composition des météorites peut nous apporter des informations précieuses sur l’évolution du système solaire et la formation des planètes, mais surtout cela peut nous aider à comprendre comment et quand se sont distribués les précieux éléments qui ont fait la vie sur Terre. C’est pourquoi savoir d’où proviennent les chondrites carbonées de type Cl est si important pour la recherche. Les détails des études «L’héritage nucléosynthétique de Ryugu de la périphérie du système solaire» et «Les échantillons retournés de l’astéroïde Ryugu sont similaires aux météorites carbonées de type Ivuna» consacrées à la découverte ont été publiés dans la revue scientifique Science Advances.