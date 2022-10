Foudre en boule extrêmement rare dans le ciel de Nice : l’histoire dans Netcost-security.fr du photographe Franco Menenti

Le photographe Franco Menenti raconte à Netcost-security.fr la documentation d’un mystérieux phénomène lumineux apparu à Nice : la foudre en boule. Voici ce que c’est.

Foudre en boule. Crédit : Franco Menenti

Le 15 août dernier un très rare éclair en boule a été immortalisé dans le ciel de Nice par le photographe naturaliste Franco Menenti, un « chasseur » passionné de phénomènes atmosphériques qui observe et étudie les perturbations depuis une station météorologique privée située à Centocelle, dans le Sud-Est quadrant de la ville éternelle. De là, il a réussi à saisir la sphère insaisissable de la lumière. Les éclairs en boule sont des phénomènes lumineux connus depuis des siècles, mais ils sont si rares, particuliers et mal compris que celui capturé sur la capitale a été soigneusement décrit dans un article scientifique récemment publié, développé conjointement par Menenti avec le chercheur Daniele Cataldi, expert en optique , phénomènes atmosphériques et radio.

Comme précisé, l’intrigant phénomène atmosphérique s’est manifesté durant cet été, lundi 15 août juste avant minuit. Menenti a expliqué à Netcost-security.fr que ce soir-là, il était à sa station pour filmer et analyser une violente tempête qui faisait rage sur le centre de de France, afin de collecter des données visuelles et électromagnétiques. Alors que l’un des appareils photo était configuré pour capturer indépendamment des instantanés de chocs électriques, en raison de l’ampleur du front de tempête, le photographe s’était déplacé d’un autre pour prendre des photos avec un appareil photo. C’était un choix doublement chanceux; non seulement parce qu’à ces moments-là – exactement à 23h57 – est apparue la foudre en boule insaisissable et fascinante, mais aussi parce que les images d’une vidéo nous permettent de saisir les caractéristiques du phénomène avec une plus grande précision.

L’orage d’où est sorti l’éclair. Crédit : meteologia.com ; © Collaborateurs d’OpenStreeetMap, rendu GIScience Research Group @ Heidelberg University – Données satellitaires : EUMETSAT

« La foudre en boule est un phénomène atmosphérique lumineux dont on parle dans les chroniques depuis la nuit des temps », a déclaré le photographe-chercheur à Netcost-security.fr. « Jusqu’au siècle dernier – a poursuivi Menenti – je crois que cela n’était pas pris très au sérieux, car c’était un phénomène inexpliqué et inexplicable. La science a dû parcourir un long chemin pour confirmer que le phénomène existe. Actuellement, il n’y a pas d’explication unique, il existe plusieurs théories. On sait seulement qu’il s’agit de sphères ou d’ellipsoïdes qui ont un diamètre variable, allant de quelques centimètres à 5 mètres. La durée est également variable, généralement quelques secondes. Quant à ce que nous avons enregistré, il s’est écoulé plus ou moins 1 seconde et demie entre la décharge principale et le phénomène, avec une durée du phénomène réel de 0,6 seconde », a précisé Menenti. La foudre en boule s’est produite entre 50 et 60 mètres de haut, alors que les dimensions estimées sont d’environ 5 mètres, le mettant en relation avec le lavoir sur le toit du bâtiment pris comme point de référence.

Séquence de quatre images montrant la formation / l’évolution de la foudre en boule. Crédit : Franco Menenti

Parmi les aspects qui ont le plus impressionné le photographe, il y a le fait que la foudre en boule s’est produite sans produire de bruit, malgré la formation à 50 mètres de sa station météorologique. Curieusement, même le sensible capteur de foudre n’a rien perçu. Menenti nous a expliqué que la foudre en boule faisait partie de la série de phénomènes électriques liés au grand orage et qu’elle se produisait en bordure de la perturbation qui passait sur Nice. Là où cela s’est produit, il n’y a pas eu de précipitations, « juste quelques gouttes de pluie sporadiques ». Il y avait aussi beaucoup de poussière dans l’air à l’époque. « J’ai tout de suite compris que c’était quelque chose de différent de l’habituel, je photographie la foudre depuis environ 15 ans », a souligné Menenti. « La vidéo s’est avérée très précieuse car sur la photo, vous n’auriez vu qu’une lueur de lumière, en gros, au lieu de cela, image après image, nous avons vu que c’était quelque chose de différent », a commenté l’expert.

Le photographe a envoyé la documentation du phénomène à un groupe de recherche étranger et a reçu non seulement la confirmation de sa classification, mais aussi des compliments et des remerciements. Comme il nous l’a expliqué, en effet, il n’y a pas beaucoup de documents photographiques ou vidéo de foudre en boule dans le monde, d’ailleurs « beaucoup sont faux ». Les scientifiques étaient donc ravis du film. Naturellement, l’auteur de la vidéo n’a pas caché la grande émotion pour un tel résultat et la satisfaction pour la publication de l’article écrit avec le Dr Cataldi, la recherche « Enregistrement et analyse de la formation d’un Ball Lightning (BL), enregistré dans le centre de de France le 15 août 2022 » publié dans la revue scientifique International Journal of Social Relevance & Concern (IJSRC).

Comme précisé, on sait très peu de choses sur l’origine de la foudre en boule. Selon l’une des théories les plus accréditées, ils proviennent de l’air ionisé (ou plasma) résultant de la réaction entre l’oxygène et les éléments vaporisés du sol après un éclair déchargé au sol. Mais dans le cas du phénomène observé à Nice, Menenti a confirmé que la décharge principale à laquelle il était lié était du type nuage – nuage, et non nuage – sol. L’étude « Naissance de la foudre en boule » publiée dans la revue scientifique Journal of Geophysical Research suggère que la présence de vitrages (comme ceux des fenêtres) pourrait favoriser la formation de la foudre en boule, grâce à l’accumulation d’ions atmosphériques à leur surface. La recherche « Relativistic-microwave theory of ball lightning » de 2016 indique plutôt que les phénomènes pourraient être formés par le rayonnement micro-onde résultant de l’impact de la foudre. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses théories proposées par les scientifiques, dont certaines impliquent même des tremblements de terre. La foudre en boule est donc un phénomène aussi fascinant que mystérieux ; le précieux document de Franco Manenti et l’article écrit avec le Dr Cataldi aideront certainement la communauté scientifique à mieux comprendre sa dynamique et ses caractéristiques.