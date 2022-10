Windows 11 (KB5019509) : les onglets arrivent dans l’explorateur de fichiers

Microsoft nous a fait une surprise aujourd’hui et a publié une mise à jour pour tous les utilisateurs de la nouvelle mise à jour de Windows 11, Windows 11 2022 Update.

Avec le numéro de mise à jour KB5019509, cette mise à jour n’inclut aucune correction de bug ou amélioration de la sécurité. Cette mise à jour est destinée à activer de nouvelles fonctionnalités de Windows 11 qui n’étaient pas disponibles dans la version finale, jusqu’à présent.

Quoi de neuf dans la mise à jour Windows 11 KB5019509

La principale nouveauté, et celle que nous avons soulignée en début d’article, ce sont les onglets de l’explorateur Windows. Cette fonctionnalité est l’une des plus demandées par tous les utilisateurs de la communauté Windows, et après des années d’attente, elle est enfin arrivée pour tout le monde.

Les onglets du navigateur nous permettront de gérer nos fichiers et dossiers plus facilement et plus rapidement. Le panneau de navigation a également été repensé avec une conception plus simplifiée et en même temps quelque chose de plus cohérent avec Windows 11. Bien qu’en cours de route, nous ayons perdu la possibilité de pouvoir accéder aux bibliothèques à partir de «Ce PC».

Nous avons également d’autres nouvelles fonctionnalités, telles que les actions suggérées. Cela nous permettra de sélectionner un texte et au système d’exploitation d’interpréter les informations sélectionnées. S’il détecte une date, il nous proposera de créer un événement. Ou s’il détecte un numéro de téléphone, appel en un clic avec Teams, Skype ou Mobile Link.

Nous avons également un nouveau débordement de la barre des tâches. Lorsqu’il y a trop d’icônes dans la barre des tâches, un nouveau menu à trois points apparaît. Toutes les icônes des applications ouvertes qui ne rentrent pas dans la barre des tâches y seront enregistrées, permettant d’y accéder de manière beaucoup plus confortable.

Enfin, cette mise à jour intègre d’autres nouveautés qui arriveront bientôt, comme la nouvelle application Photos, qui arrivera à la fin de ce mois pour tous les utilisateurs de Windows 11, avec prise en charge de la synchronisation des photos iCloud.