Apple annonce l’iPad Pro avec puce M2 et prise en charge du survol du crayon

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Apple a annoncé les derniers iPad Pros équipés de la puce M2 d’Apple. Les tablettes apportent également de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la convivialité avec l’Apple Pencil et le prise en charge de la capture vidéo ProRes. Le prix commence à 799 $ pour le modèle 11 pouces et à 1 099 $ pour le modèle 12,9 pouces.

Apple a annoncé aujourd’hui sa dernière série de tablettes iPad Pro. La conception de l’iPad Pro 2022 reste inchangée par rapport à la génération précédente avec des options d’affichage de 11 pouces et 12,9 pouces, mais il existe de nombreuses mises à niveau incrémentielles pour attirer les utilisateurs de tablettes puissantes.

La mise à niveau la plus notable de l’iPad Pro 2022 est la puce M2 d’Apple. Le M2 dispose d’un processeur à 8 cœurs et d’un GPU à 10 cœurs, offrant une amélioration de 15 % et 35 % par rapport à la puce M1 de la génération précédente. Le M2 dispose également de 100 Go/s de bande passante mémoire unifiée, 50 % de plus que les modèles M1. Les capacités de stockage vont de 128 Go à 512 Go, avec 8 Go de RAM. Les modèles à un et deux téraoctets font passer la RAM à 16 Go.

Un nouveau moteur multimédia et un nouveau processeur de signal d’image permettent à l’iPad Pro 2022 de prendre en charge la capture vidéo ProRes. Apple limitait auparavant la capture vidéo ProRes aux appareils iPhone 13 Pro et iPhone 14 Pro. Cupertino promet également que le dernier iPad Pro peut transcoder la vidéo ProRes jusqu’à trois fois plus rapidement.

Lorsque iPadOS 16 sera disponible le 24 octobre, les utilisateurs qui combinent l’iPad Pro 2022 avec un Apple Pencil de 2e génération débloqueront la nouvelle expérience de survol d’Apple. Le survol permet à l’iPad Pro de détecter un Apple Pencil jusqu’à 12 mm au-dessus de son écran. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de voir leur marque avant de la faire, et les champs de texte s’agrandissent automatiquement lorsque le crayon s’approche de l’écran. Apple autorisera les développeurs tiers à utiliser la fonction de survol dans leurs applications.

Pour compléter les mises à jour notables, l’iPad Pro 2022 prend en charge le Wi-Fi 6E. Apple promet également que les modèles Wi-Fi + Cellular prennent désormais en charge davantage de réseaux 5G dans le monde.

La précommande de l’iPad Pro 2022 a commencé aujourd’hui, avec une livraison et une disponibilité en magasin le 26 octobre. L’iPad Pro 11 pouces commence à 799 $ (Wi-Fi uniquement) et 999 $ (W-Fi + Cellular), tandis que le Le modèle 12,9 pouces coûte 1 099 $ (Wi-Fi uniquement) et 1 299 $ (W-Fi + Mobile).