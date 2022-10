2015 Apple TV HD n’est plus vendu par Apple suite à l’annonce de la nouvelle Apple TV 4K

La première Apple TV 4K a été annoncée en 2017, mais la société a également conservé l’Apple TV de quatrième génération, également connue sous le nom d’Apple TV HD, dans sa gamme. Cependant, avec l’annonce de la nouvelle génération d’Apple TV 4K mardi, Apple a abandonné l’Apple TV HD, qui n’est plus vendue dans la boutique officielle de l’entreprise.

Apple TV HD est enfin parti

Introduite en 2015, l’Apple TV de quatrième génération a été le premier modèle à exécuter tvOS, un système d’exploitation entièrement basé sur iOS qui a également été le premier à intégrer l’App Store avec des applications tierces à Apple TV. L’appareil est équipé de la puce A8 et de 2 Go de RAM.

En plus de tvOS, l’un des points forts de l’Apple TV de quatrième génération par rapport aux anciens modèles d’Apple TV était la télécommande Siri, qui était livrée avec un pavé tactile et des capteurs de mouvement. Ce modèle Apple TV a été lancé avec des prix à partir de 149 $ pour la version 32 Go. Même avec la sortie de deux nouvelles générations d’Apple TV, Apple TV HD est restée dans la gamme au même prix de 149 $.

En 2017, Apple a annoncé la première Apple TV prenant en charge le contenu 4K HDR alimenté par la puce A10X Fusion. Puis, en 2021, ce modèle a été remplacé par l’Apple TV 4K avec la puce A12 Bionic et la télécommande Siri repensée. Fait intéressant, Apple TV HD a été mis à jour avec la nouvelle télécommande Siri l’année dernière.

La nouvelle Apple TV 4K 2022, quant à elle, est livrée avec la puce A15 Bionic, qui est jusqu’à 50 % plus rapide que la puce A12. Il dispose également d’une télécommande Siri avec un port de charge USB-C au lieu de Lightning. Apple a doublé les capacités de stockage à 64 Go et 128 Go et réduit le prix de départ à 129 $. En conséquence, la société a abandonné tous les autres modèles d’Apple TV.

Pour l’instant, Apple fournit toujours des mises à jour logicielles pour Apple TV de quatrième génération et ultérieures, car tous les modèles sortis depuis exécutent tvOS 16. Cependant, on ne sait pas combien de temps encore Apple continuera à publier de nouvelles versions de tvOS pour Apple TV HD.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :