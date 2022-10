Setapp pour iOS : un moyen simple et efficace pour les développeurs de booster leur activité

Le service d’abonnement aux applications de MacPaw s’est avéré extrêmement populaire pour Mac, et la société investit désormais davantage dans la plate-forme iOS pour apporter les mêmes avantages à l’iPhone et à l’iPad.

Les utilisateurs paient un seul abonnement mensuel pour un accès complet aux versions professionnelles d’une large gamme d’applications. Pas de publicité, pas d’achats intégrés, pas de frais de mise à jour – un seul paiement mensuel peu élevé. C’est une offre attrayante pour eux, et si vous êtes un développeur iOS et/ou macOS avec vos propres applications géniales, Setapp vous offre un tout nouveau marché…

Setapp pour Mac a été lancé en 2017, avec des applications iOS ajoutées en 2020. La société accueille désormais spécifiquement les développeurs qui proposent des applications multiplateformes, pour augmenter encore la portée du service – et le nombre de développeurs qui peuvent en bénéficier.

Un gagnant-gagnant pour les utilisateurs et les développeurs

Le service a été conçu pour être une solution gagnant-gagnant pour les utilisateurs et les développeurs. Les abonnés obtiennent une gamme d’applications qui leur coûteraient littéralement des milliers de dollars s’ils payaient séparément pour chacune. Les développeurs bénéficient d’un simple raccourci vers une large base d’utilisateurs et d’une solution durable Additionnel flux de revenus.

Applications invitées par les développeurs macOS et iOS

Les applications proposées via Setapp pour iOS sont soigneusement organisées pour offrir des applications populaires qui effectuent des tâches utiles et offrent une expérience utilisateur exceptionnelle.

Les nouvelles candidatures d’applications qui répondent à ces critères sont toujours les bienvenues. La grande chose pour un développeur est que Setapp fait tout le travail nécessaire pour générer des revenus récurrents, tandis que vous pouvez toujours vendre votre application via l’App Store exactement comme vous le faites aujourd’hui. Cela inclut la gestion des paiements, les mises à jour, le marketing de contenu, l’assistance et bien plus encore. Vous gérez vos propres ventes d’applications individuelles, tandis que Setapp crée pour vous un flux de revenus parallèle.

Accès à des dizaines de milliers d’utilisateurs d’applications

Revenus mensuels prévisibles, avec une commission aussi basse que 10 %

Un moyen simple et sans effort d’ajouter un modèle d’abonnement dans le mix

Vous êtes payé même si les utilisateurs n’ouvrent votre application qu’une fois par mois

Processus d’test d’application simple, avec un délai de 24 heures

Plus d’opportunités probables car l’action antitrust réduit la domination d’Apple sur la vente d’applications

Certains développeurs rapportent qu’ils gagnent autant d’argent avec Setapp qu’avec leurs propres ventes.

Qu’est-ce que les développeurs aiment chez Setapp ?

Quelle que soit la qualité de votre application, personne ne le saura à moins que vous ne puissiez la faire voir par son public cible. Mais alors que les développeurs aiment créer et affiner leurs applications, beaucoup détestent tout le travail, la douleur et la corvée impliqués dans leur commercialisation.

Une fois votre application acceptée, l’équipe Setapp s’occupe du marketing, des paiements, de la gestion des comptes, du mécanisme de mise à jour, de l’assistance et bien plus encore, afin que vous puissiez vous concentrer sur le travail que vous aimez.

Mais vous n’avez pas à croire Setapp sur parole : demandez simplement aux développeurs qui se sont inscrits.

« Setapp semble avoir des pools de productivité et d’utilisateurs professionnels. Session est une application de productivité. Nous sommes donc parfaitement compatibles l’un avec l’autre ! Setapp m’a également envoyé ses statistiques, et c’était beaucoup de monde.

Philip Young, Séance « Setapp fournit non seulement une plate-forme, mais également l’acquisition d’utilisateurs – c’est une collaboration gagnant-gagnant. »

Alexandre Makhtine, Uplife « Setapp est une source de revenus pour nous. Nous lançons l’application et si elle résout un problème, les utilisateurs commencent à l’utiliser. Nous ne faisons aucun mouvement de marketing supplémentaire. Setapp le fait pour nous.

Ihor Stefurak, LofiGarden

Young a également souligné un autre avantage à attirer très rapidement de nombreux nouveaux utilisateurs :

« Setapp a beaucoup d’abonnés. Cela indique que je reçois des tonnes de réponses si des parties des applications sont manquantes, boguées ou confuses. S’il y a un problème, je le corrige, j’envoie une nouvelle version à Setapp (qui est toujours approuvée rapidement), puis j’attends de nouvelles réponses : une boucle de rétroaction serrée. Faites cela pendant quelques mois / au cours de l’année, et vous obtiendrez de moins en moins de retours, ce qui rapprochera de plus en plus votre produit de la perfection.

Combien les développeurs sont-ils payés ?

Les développeurs obtiennent 70% des revenus. De plus, si vous apportez des abonnés à Setapp, vous obtenez une réduction supplémentaire de 20 % pour ces utilisateurs, soit 90 % au total.

Comment fonctionne la répartition entre les applications ?

Les modèles d’abonnement traditionnels vous offrent soit une part fixe, soit un paiement échelonné en fonction du temps passé par les utilisateurs dans chaque application.

Mais ce n’est pas juste pour les applications qui fournissent une fonction vraiment utile, mais qui ne sont utilisées que brièvement ou rarement. Pour cette raison, nous enregistrons chaque mois chaque application utilisée par chaque utilisateur, puis nous répartissons les revenus à parts égales entre ces développeurs.

Comment postuler ?

Il n’y a pas de frais, pas de procédures compliquées. Visitez cette page Web pour plus d’informations, puis cliquez sur le Entrer en contact bouton à appliquer.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :