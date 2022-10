Microsoft lance le Surface Laptop 5 en 13,5 pouces et 15 pouces

En bref: Microsoft lors de son événement hardware Surface plus tôt dans la journée a annoncé une version actualisée de son ordinateur portable conventionnel. Le bien nommé Surface Laptop 5 est proposé avec deux tailles d’écran. L’unité plus compacte contient un écran au format PixelSense 3: 2 de 13,5 pouces avec une résolution de 2 256 x 1 504 (201 PPI) et un rapport de contraste de 1300: 1.

L’écran tactile multipoint à 10 points est recouvert de Corning Gorilla Glass (Glass 3 sur les systèmes avec des finitions de clavier Alcantara ou Glass 5 sur les machines avec des finitions de clavier en métal).

Le plus grand modèle de 15 pouces arbore une résolution de 2 496 x 1 664 (201 PPI), un rapport d’aspect de 3:2 et un rapport de contraste de 1300:1. Comme son petit frère, il utilise également un écran tactile multipoint à 10 points, mais tous les modèles reçoivent le traitement Gorilla Glass 5.

Un Intel Core i7-1255U de 12e génération alimente les deux ordinateurs portables, bien que le plus petit puisse être configuré avec un Core i5-1235U si vous n’avez pas besoin d’autant de puissance ou si vous souhaitez économiser de l’argent à la caisse. Les options de mémoire incluent 8 Go, 16 Go ou 32 Go de LPDDR5x et côté stockage, vous pouvez opter pour un SSD de 256 Go, 512 Go ou 1 To. Les graphiques Intel Iris Xe sont livrés en standard sur toutes les déclinaisons.

En ce qui concerne la taille, vous regardez 12,1 pouces (308 mm) de longueur x 8,8 pouces (223 mm) de largeur x 0,57 pouces (14,5 mm) de hauteur sur le modèle 13,5 pouces et 13,4 pouces (340 mm) de longueur x 9,6 pouces (244 mm) de largeur x 0,58 pouces (14,7 mm) de hauteur sur le 15 pouces. Ils font pencher la balance à 2,86 livres (1 297 g) et 3,44 livres (1 545 g), respectivement.

Les deux incluent des caméras Web HD 720p orientées vers l’avant pour l’authentification Windows Hello ainsi que le Wi-Fi 6, la connectivité sans fil Bluetooth 5.1, des haut-parleurs omnisoniques avec Dolby Atmos et deux microphones de studio à champ lointain. Tous sont livrés avec Windows 11 Home préinstallé. L’autonomie de la batterie atteint jusqu’à 18 heures d’utilisation typique sur le petit Surface Laptop 5 et jusqu’à 17 heures sur le modèle plus grand.

Le prix commence à 999,99 $ pour un modèle de base de 13,5 pouces avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go et 1 299,99 $ pour une unité de 15 pouces avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage flash. Ils sont disponibles en pré-commande dès l’écriture et seront expédiés le 25 octobre.