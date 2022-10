Microsoft Surface Pro 9 annoncé dans les déclinaisons Intel et Arm

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Microsoft a dévoilé mercredi sa nouvelle Surface Pro 9, un 2-en-1 haut de gamme qui est au sommet de la catégorie depuis plusieurs années. La dernière itération contient un écran PixelSense de 13 pouces avec une résolution de 2 880 x 1 920 pixels (267 PPI), un rapport d’aspect de 3: 2, un rapport de contraste de 1200: 1 et un taux de rafraîchissement dynamique jusqu’à 120 Hz. Le panneau tactile multipoint à 10 points prend également en charge Dolby Vision IQ et est recouvert de Corning Gorilla Glass 5.

Sous le capot, les acheteurs peuvent opter pour du hardware de marque Intel ou Arm. L’itinéraire traditionnel vous permettra d’accéder à un processeur Intel Core i7-1255U de 12e génération aux côtés d’Intel Iris Xe Graphics, jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5 et un SSD spacieux de 1 To. La Surface Pro 9 avec 5G contient un SoC Microsoft SQ3 basé sur le Snapdragon 8CX Gen 3 de Qualcomm. Il utilise des graphiques Adreno et peut être configuré avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR4x et jusqu’à un SSD de 512 Go.

L’autonomie de la batterie est évaluée à 15,5 heures d’utilisation typique sur la Surface Pro 9 standard et jusqu’à 19 heures sur la déclinaison Arm. Les deux ont les mêmes mesures – 11,3 « (287 mm) de longueur x 8,2 » (209 mm) de largeur x 0,37 « (9,2 mm) de hauteur. Le modèle Arm est un peu plus lourd à 1,95 livres (883 g) contre 1,94 livres (879 g) sur le Unité Intel.

Les deux modèles disposent de deux haut-parleurs stéréo 2W avec Dolby Atmos, de deux microphones de studio à champ lointain, d’un appareil photo arrière de 10 mégapixels avec autofocus, d’un appareil photo 1080p orienté vers l’avant pour l’authentification faciale Windows Hello, d’une connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.1, et bénéficiez d’une garantie limitée d’un an.

Le prix d’une Surface Pro 9 équipée d’Intel avec un Core i5, 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go commence à 999,99 $. Les modèles Arm avec le chipset SQ3 commencent à 1 299,99 $ et incluent également 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go, mais il n’est proposé qu’en argent. Les modèles dotés d’une puce Intel Evo sont également disponibles dans des combinaisons de couleurs bleues, vertes ou noires. Ils sont disponibles en précommande maintenant avant le lancement au détail le 25 octobre.